Forlán y su dura crítica contra Cristiano Ronaldo: "Ya no sale a buscarla, termina condicionando a Portugal"

Miami, Estados Unidos.- El vibrante empate 0-0 entre la Selección Colombia y Portugal en el cierre del Grupo K del Mundial 2026 sigue dejando mucha tela por cortar. El resultado no solo ratificó el gran nivel colectivo del equipo cafetero, sino que desató un fuerte debate internacional por el rendimiento de la máxima figura lusa: Cristiano Ronaldo. A ras de campo, el panorama fue complejo para CR7. De no ser por el extremo João Félix, quien recibió una puntuación de 6.4 según el portal especializado SofaScore, Cristiano Ronaldo habría sido el jugador peor calificado de su selección, quedándose con un pálido 6.5. El delantero se vio completamente maniatado por la zaga colombiana, un factor clave para que Portugal no pudiera quedarse con el liderato del grupo.

El rendimiento del astro portugués no pasó desapercibido para Diego Forlán. La histórica leyenda de la Selección de Uruguay analizó el compromiso en el programa ‘La casa del Kun’ de ESPN, y apuntó directamente contra los movimientos de Cristiano en la cancha, explicando cómo su posición terminó beneficiando el trabajo de los defensores colombianos, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. “Portugal le costó. El problema acá, te lo digo como delantero, Cristiano está en el centro, es quien es, él está de ‘9’ y él se queda ahí para aprovechar el gol porque él ya no sale a buscarla, pero termina condicionando a Portugal porque es la típica que cuando nosotros decíamos me quedo acá porque me quedo cerquita del arco para hacer un gol, pero no entiendes que terminas perjudicando a tu equipo porque los dos centrales se te quedan ahí, no te mueves, los centrales se quedan, uno toma referencia y el otro sobra. No tienes quien te puede llegar porque empiezas a cerrar ese lugar”, explicó Forlán con dureza.