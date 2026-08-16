Madre de “El Diablo” rompe el silencio tras acusaciones contra su hijo en Olanchito, Yoro

La mujer aseguró que teme por su vida y sostuvo que no tiene responsabilidad por las acciones que se le atribuyen a su hijo.

Olanchito, Yoro.- Con preocupación y entre lágrimas, la madre de Jesús Daniel Tróchez, de 21 años, conocido como “El Diablo” , habló sobre las acusaciones que enfrenta su hijo por su presunta participación en hechos violentos registrados en Olanchito, Yoro.

“Me han amenazado y yo no tengo la culpa porque yo no andaba con él”, manifestó.

Troches es señalado de haber participado en un asalto ocurrido en un negocio del bulevar Ede Acosta, donde una persona perdió la vida, además de estar relacionado con una masacre. Sin embargo, será la investigación de las autoridades la que determine su eventual responsabilidad.

La madre afirmó que la situación la tomó por sorpresa, pues, según relató, no había observado anteriormente que su hijo se relacionara con personas vinculadas a actividades delictivas.

“Yo a mi hijo ese tipo de amistades yo nunca se las había visto. Sus amigos de él eran siempre en el fútbol”, expresó.

La mujer dijo desconocer dónde o cómo su hijo habría conocido a las personas con las que actualmente se le relaciona. "Nunca lo miré con él ni tampoco le miré malas personas, por eso estoy sorprendida de ver en qué se ha convertido todo esto”, agregó.

La madre de Tróchez también denunció que ha sido objeto de señalamientos y amenazas en redes sociales luego de que se conociera la situación judicial de su hijo.

Explicó que trabaja tanto durante el día como en horas de la noche, por lo que teme que las amenazas puedan convertirse en una agresión.

“Sí, temo por mi vida porque yo trabajo de noche y también trabajo el día. Y no es justo que a mí me pase algo por algo que no he hecho”, manifestó.

Ante esta situación, decidió no revelar públicamente su identidad ni permitir que su rostro fuera mostrado.