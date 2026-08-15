Florida, Estados Unidos.-Una corte estadounidense condenó a un hombre de Florida que hizo un plan en ChatGPT para asesinar a su exnovia, por lo que la empresa OpenAI lo reportó al FBI, según documentos judiciales disponibles este viernes.

Darren Zhou, quien fue analista financiero de Goldman Sachs, llegó a un acuerdo de culpabilidad en la Corte del Condado de Palm Beach, del sur de Florida, por amenazas de muerte o lesiones a otra persona, ser una amenaza creíble por ciberacoso y por usar un "dispositivo de comunicación de dos vías para cometer un crimen".

El hombre estaba detenido desde mayo tras una notificación del FBI al Condado de Palm Beach del FBI por un aviso de emergencia de OpenAI/ChatGPT sobre el usuario, quien "hizo repetidas declaraciones a OpenAI/ChatGPT sobre el intento de atacar y/o asesinar a su exnovia , Rachel Eden Wachterman", según la orden de arresto disponible.

La herramienta de Inteligencia Artificial (IA) reportó que usó frases como “La voy a violar y secuestrar”, "La voy a matar a ella y a toda su familia”, “La voy a matar antes de que termine este mes”, “La voy a matar cuando regrese de su crucero” y "Si no es mía, no será de nadie.