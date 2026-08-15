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Joven acusado de matar a su familia había consultado a la IA sobre asesinatos

La fiscalía aseguró que recientemente había utilizado internet y ChatGPT para crear historias ficticias y consultar sobre escenarios relacionados con la muerte de su familia

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 12:46
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Arjun Aravind fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato, además de agresión y lesiones contra miembros de su familia. El joven se declaró no culpable durante una audiencia celebrada el jueves pasado.

 Fotos: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como Sudha Venkatesan, de 45 años, y Siddharth Aravind, de 14, quienes fueron encontrados sin vida el martes dentro de su vivienda en Acton, una localidad situada aproximadamente a 32 kilómetros al noroeste de Boston.

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La fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan, explicó que, como parte de la investigación, las autoridades descubrieron que el adolescente había realizado recientemente búsquedas en internet y utilizado ChatGPT para consultar sobre ideas teóricas o historias de ficción relacionadas con el asesinato de su familia.

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Según la fiscal, el joven desarrollaba historias de estilo gótico, creaba personajes y planteaba diferentes escenarios que, de acuerdo con los investigadores, parecían estar relacionados con amenazas contra miembros de su familia.

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Un informe policial citado por medios estadounidenses señala que los investigadores encontraron en la vivienda una computadora portátil con manchas de sangre y daños considerables, además de un utensilio doblado que podría tratarse de un cuchillo con mango naranja. Las autoridades todavía no han determinado oficialmente las causas de muerte de la madre y el adolescente.

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El padre del acusado habría declarado a los investigadores que durante el último año su hijo había presentado problemas de comportamiento y que la familia había llegado a esconder cuchillos debido a su conducta.

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La Policía acudió inicialmente a la vivienda el martes, después de que un tutor llegara para una visita programada y no pudiera ingresar. El padre del adolescente fue notificado y solicitó que se realizara una inspección de bienestar. Los agentes encontraron a las dos víctimas dentro de la casa, pero Arjun no estaba en el lugar. Según la investigación, habría escapado utilizando el automóvil Honda Accord verde de 2014 de su madre.

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Arjun Aravind permanece detenido sin derecho a fianza y deberá someterse a una evaluación de salud mental. La próxima audiencia para determinar la causa probable fue programada para el 11 de septiembre.

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Su abogada defensora, Debra DeWitt, señaló que el adolescente aparentemente no sabía que su madre y su hermano habían muerto hasta después de ser detenido.

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La familia se había mudado recientemente a Acton con la intención de ofrecer a sus hijos mejores oportunidades educativas y un mayor sistema de apoyo, según la defensa.

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