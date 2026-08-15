Joven acusado de matar a su familia había consultado a la IA sobre asesinatos

Arjun Aravind fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato, además de agresión y lesiones contra miembros de su familia. El joven se declaró no culpable durante una audiencia celebrada el jueves pasado.
Las víctimas fueron identificadas como Sudha Venkatesan, de 45 años, y Siddharth Aravind, de 14, quienes fueron encontrados sin vida el martes dentro de su vivienda en Acton, una localidad situada aproximadamente a 32 kilómetros al noroeste de Boston.
La fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan, explicó que, como parte de la investigación, las autoridades descubrieron que el adolescente había realizado recientemente búsquedas en internet y utilizado ChatGPT para consultar sobre ideas teóricas o historias de ficción relacionadas con el asesinato de su familia.
Según la fiscal, el joven desarrollaba historias de estilo gótico, creaba personajes y planteaba diferentes escenarios que, de acuerdo con los investigadores, parecían estar relacionados con amenazas contra miembros de su familia.
Un informe policial citado por medios estadounidenses señala que los investigadores encontraron en la vivienda una computadora portátil con manchas de sangre y daños considerables, además de un utensilio doblado que podría tratarse de un cuchillo con mango naranja. Las autoridades todavía no han determinado oficialmente las causas de muerte de la madre y el adolescente.
El padre del acusado habría declarado a los investigadores que durante el último año su hijo había presentado problemas de comportamiento y que la familia había llegado a esconder cuchillos debido a su conducta.
La Policía acudió inicialmente a la vivienda el martes, después de que un tutor llegara para una visita programada y no pudiera ingresar. El padre del adolescente fue notificado y solicitó que se realizara una inspección de bienestar. Los agentes encontraron a las dos víctimas dentro de la casa, pero Arjun no estaba en el lugar. Según la investigación, habría escapado utilizando el automóvil Honda Accord verde de 2014 de su madre.
Arjun Aravind permanece detenido sin derecho a fianza y deberá someterse a una evaluación de salud mental. La próxima audiencia para determinar la causa probable fue programada para el 11 de septiembre.
Su abogada defensora, Debra DeWitt, señaló que el adolescente aparentemente no sabía que su madre y su hermano habían muerto hasta después de ser detenido.
La familia se había mudado recientemente a Acton con la intención de ofrecer a sus hijos mejores oportunidades educativas y un mayor sistema de apoyo, según la defensa.