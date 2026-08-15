Joven acusado de matar a su familia había consultado a la IA sobre asesinatos

La Policía acudió inicialmente a la vivienda el martes, después de que un tutor llegara para una visita programada y no pudiera ingresar. El padre del adolescente fue notificado y solicitó que se realizara una inspección de bienestar. Los agentes encontraron a las dos víctimas dentro de la casa, pero Arjun no estaba en el lugar. Según la investigación, habría escapado utilizando el automóvil Honda Accord verde de 2014 de su madre.