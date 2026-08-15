Los 10 terremotos más destructivos en el mundo en 2026

Destrucción, decenas de muertos y otros cientos de damnificados han dejado varios terremotos durante 2026. Aquí te presentamos cuáles han sido los más destructivos hasta este sábado 15 de agosto, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Terremoto de Vanuatu de 7.3. Este se reportó el 30 de marzo a 51 kilómetros al noreste de Luganville, con una profundidad de 120.6 kilómetros. En el día del sismo murieron 14 personas y cientos más quedaron heridas.
Terremoto de México de 7.3. Este sismo se registró el 17 de julio a 52 kilómetros de Puerto Chiapas (también conocido como Puerto Madero), con una profundidad de 22 kilómetros. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, solo daños estructurales en su mayoría.
Terremoto de 7.4 en Indonesia reportado el 1 de abril. Este se registró a 129 kilómetros entre el este y sureste de Bitung, dejando a una persona fallecida y al menos cuatro heridos.
Terremoto de magnitud 7.4 en Japón, registrado el 20 de abril de 2026. Se originó a 102 kilómetros entre el este y noreste de la isla Mikayo. Tuvo una profundidad de 35 kilómetros y dejó una persona muerta y unas dos lesionadas.
Terremoto de 7.4 en Colombia, registrado el 10 de agosto. Se originó a cinco kilómetros al sur de San José del Palmar, con una profundidad de 110.3 kilómetros. La cifra de fallecidos hasta este 15 de agosto es de 294 víctimas, y otras 300 personas están desaparecidas.
Terremoto en Tonga de 7.5 registrado el 24 de marzo de 2026, teniendo una profundidad de 234 kilómetros. Se originó a 158 kilómetros de Neiafu. No se reportaron heridos ni muertos.
Venezuela sufrió dos terremotos el 24 de junio, siendo estos de magnitudes de 7.2 y 7.5, dejando más de 6 mil muertos, siendo el más mortífero en lo que va del año.
Este sábado -15 de agosto- Indonesia volvió a sufrir un terremoto, siendo este sismo de magnitud de 7.7 que se originó entre el norte y noroeste de Ende. De forma preliminar, se ha contabilizado el fallecimiento de 47 personas y 2 mil evacuados.
El terremoto en Filipinas reportado el 7 de junio es el sismo más fuerte en lo que va del año, con una magnitud de 7.7. Este dejó más de 40 muertos y más de 600 heridos.