Sin luz ni agua: así vive una comunidad en Colombia seis días después del terremoto

José Rutilio Rivas, un líder social que acompaña a las comunidades rurales del Medio San Juan, asegura a EFE que la tragedia ha sido prácticamente invisible porque la atención se ha concentrado en las ciudades y en las cabeceras municipales. "Las comunidades rurales casi nunca se visitan y son las que más impacto tienen en este tipo de situaciones", afirma Rivas, quien insiste en que la reconstrucción exigirá mucho más que ayudas alimentarias pues numerosas viviendas requieren cemento, hierro y otros materiales para volver a ser habitables.