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Sale a la luz cómo logró sobrevivir Ana Saavedra, trilliza que perdió a sus hermanas y padres en el terremoto en Colombia

Ana María Saavedra es la única sobreviviente de una familia de cinco integrantes que quedó atrapada tras el devastador terremoto en Colombia. ¿Cómo logró sobrevivir y cuál es su estado de salud?

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 17:12
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Ana María Saavedra Caicedo es la única integrante de una familia de cinco personas que sobrevivió al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. La joven aún desconoce que perdió a sus padres y a sus dos hermanas.

 Foto: Redes sociales
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La familia se encontraba en Cali, Colombia, al interior de un edificio cuando este colapsó debido a la fuerza del terremoto.

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Sofía e Isabella eran las hermanas trillizas de Ana María, ambas de 23 años, y murieron durante el terremoto. Los padres de las jóvenes también fallecieron. Esta es su historia y lo que se conoce sobre la única sobreviviente de la familia.

 Foto: Redes sociales
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El pasado 10 de agosto, cuando ocurrió el terremoto, todo cambió para muchas familias colombianas, ya que cientos de personas perdieron a seres queridos. Entre ellas se encuentra la familia Saavedra Caicedo.

 Foto: Redes sociales
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La familia estaba al interior del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, de Cali, cuando la estructura colapsó en cuestión de segundos. ¿Cómo logró sobrevivir Ana María?

 Foto: Redes sociales
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Carlos Saavedra, tío de la joven, aclaró públicamente en entrevistas con medios colombianos como El Tiempo y Blu Radio que lo que permitio que la joven se salvara es que quedó atrapada en el pasillo de salida del apartamento cuando la puerta principal de madera de cedro grueso le cayó encima.

 Foto: Redes sociales
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Ana María sufrió una fractura en la pelvis y fue sometida a una cirugía. La joven permanece consciente, lúcida y acompañada por un psicólogo.

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Según informó su primo, Carlos Augusto Saavedra, los médicos estiman que Ana María podría volver a caminar dentro de tres o cuatro semanas.

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Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, de 63 y 61 años, respectivamente, padres de las trillizas, fueron hallados muertos en una de las habitaciones. Sofía, una de las trillizas, fue encontrada sin vida y atrapada en las escaleras del edificio, mientras que Isabella fue la última en ser encontrada sin vida, el pasado 13 de agosto.

 Foto: Agencia EFE
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La tragedia en Colombia ya suma 285 personas fallecidas, 3,975 heridas y 379 desaparecidas, según las últimas actualizaciones.

 Foto: Agencia EFE
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