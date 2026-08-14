Sale a la luz cómo logró sobrevivir Ana Saavedra, trilliza que perdió a sus hermanas y padres en el terremoto en Colombia

Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, de 63 y 61 años, respectivamente, padres de las trillizas, fueron hallados muertos en una de las habitaciones. Sofía, una de las trillizas, fue encontrada sin vida y atrapada en las escaleras del edificio, mientras que Isabella fue la última en ser encontrada sin vida, el pasado 13 de agosto.