“Salga ahora o sea deportado”: los países que, igual que Honduras, se quedaron sin TPS

Myanmar (Birmania) y Somalia son los casos más recientes, pues el 14 de agosto de 2026, el TPS para ciudadanos quedó oficialmente terminado, después de que una jueza federal permitiera a la administración Trump avanzar con la medida. Sumado a estos países, Etiopía debe incluirse ahora entre los países cuyo TPS quedó oficialmente terminado. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional había anunciado desde diciembre de 2025 la terminación de la designación, el proceso permaneció sujeto a una disputa judicial que había impedido que la medida entrara plenamente en vigor, hasta hace unos días.