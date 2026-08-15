“Salga ahora o sea deportado”: los países que, igual que Honduras, se quedaron sin TPS

A inicios de 2026, la administración de Donald Trump aceleró la terminación de varias de estas designaciones; conozca aquí a qué otros países se les terminó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Nicaragua es uno de los países centroamericanos que perdió la protección del TPS. La designación nicaragüense, que se había mantenido durante décadas después de los efectos del huracán Mitch de 1998, fue terminada por el Departamento de Seguridad Nacional. Tras distintos procesos judiciales, la terminación quedó vigente y los beneficiarios dejaron de contar con la protección migratoria que les impedía ser removidos únicamente por haber perdido su estatus.
Los venezolanos también han sufrido una reducción progresiva de las protecciones del TPS. La administración estadounidense puso fin a las designaciones correspondientes a Venezuela y los tribunales permitieron que las terminaciones avanzaran. Una parte de los permisos de trabajo tuvo disposiciones transitorias, pero las designaciones de TPS venezolanas se encuentran entre las que ya han sido terminadas.
Haití se encuentra entre los casos de mayor impacto debido al elevado número de beneficiarios. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración Trump avanzar con la terminación del TPS, dejando a cientos de miles de haitianos sin esta protección. La medida se concretó en julio de 2026 y abrió la posibilidad de que quienes no tengan otro estatus migratorio legal enfrenten procesos de detención y deportación.
Nepal también perdió el TPS después de una prolongada batalla judicial. La protección había sido otorgada tras el devastador terremoto de 2015, que dejó miles de muertos y provocó graves daños en infraestructura. Con la terminación, los beneficiarios que no cuentan con otra vía migratoria legal deben enfrentar la pérdida de su autorización para permanecer y trabajar en Estados Unidos y el riesgo de procesos de deportación.
Los ciudadanos sirios fueron incluidos entre los grupos afectados por la decisión de la Corte Suprema que permitió al Gobierno terminar el TPS. La protección, que había permitido a miles de personas permanecer legalmente en Estados Unidos ante las condiciones de inseguridad de Siria, terminó en julio de 2026.
El TPS para ciudadanos de Yemen también fue terminado. La medida entró en vigor después de que avanzaran los procesos judiciales relacionados con la autoridad del Gobierno para poner fin a estas designaciones.
Afganistán fue otro de los países incluidos en la primera etapa de terminaciones impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional. La protección dejó de estar vigente en julio de 2025, afectando a ciudadanos afganos que habían permanecido legalmente en Estados Unidos bajo el TPS.
El TPS para Camerún terminó el 4 de agosto de 2025. La decisión afectó a ciudadanos cameruneses que habían recibido protección debido a las condiciones de violencia e inestabilidad en su país.
Sudán del Sur también perdió el TPS después de que tribunales federales permitieran al Gobierno avanzar con la terminación. La medida quedó efectiva el 7 de agosto de 2026 y afecta a un grupo relativamente pequeño de beneficiarios en comparación con otras nacionalidades. El TPS había sido utilizado como protección ante las condiciones de conflicto e inestabilidad del país.
Myanmar (Birmania) y Somalia son los casos más recientes, pues el 14 de agosto de 2026, el TPS para ciudadanos quedó oficialmente terminado, después de que una jueza federal permitiera a la administración Trump avanzar con la medida. Sumado a estos países, Etiopía debe incluirse ahora entre los países cuyo TPS quedó oficialmente terminado. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional había anunciado desde diciembre de 2025 la terminación de la designación, el proceso permaneció sujeto a una disputa judicial que había impedido que la medida entrara plenamente en vigor, hasta hace unos días.
Honduras perdió el TPS después de más de dos décadas de protección migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional anunció originalmente la terminación de la designación hondureña, argumentando que las condiciones que habían dado origen al programa ya no justificaban su continuidad. La decisión fue objeto de una batalla judicial, pero finalmente la terminación quedó vigente y Honduras pasó a formar parte del grupo de países cuyos ciudadanos ya no cuentan con el TPS como protección contra la deportación.