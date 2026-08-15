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Génesis vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

El Génesis PN recibe al Platense por la jornada 3 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 14:33
Génesis vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Denilson Núñez aprovechó el espacio para poner a ganar al Génesis.

 Foto: El Heraldo

La Paz, Honduras.- El Génesis PN de Fernando Mira está derrotando 1-0 al Platense de Raúl Cáceres por la tercera jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Roberto Suazo Córdova.

Min. 3 - Gooooooooool del Génesis gooooooooool de Denilson Núñez

Alineaciones

Génesis FC: 31- Ronaldo Balanta; 24- Cristopher Fonseca, 44- Manuel Gamboa, 13- Juan Mosquera, 12- Gabriel Araujo; 33- Daniel Meléndez, 15- Edwin Maldonado, 8- Roger Sander, 17- Denilson Núñez, 9- Elías Alderete y 11- Brayan Félix.

Platense: 1- Merlin Bonilla; 2- André Orellana, 3- Rubén García, 21- Brandon Santos, 5- Luis Pacheco, 17- Piero Garate; 23- Manuel Salinas, 14- Eduardo Urbina, 22- Cristian Gutiérrez; 12- Georgie Welcome y 30- Solani Solano.

Los 'caninos' llegan de caer en su visita al Real España, antes habían superado al CD Choloma en el escenario de esta tarde.

Por su parte los 'escualos' fueron goleados por Real España en su primera presentación de este torneo y luego nuevamente como locales esta vez igualaron contra Marathón.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 3:00 PM
Canal: A nivel nacional, GOTV se encuentra en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, también en Multicable de Honduras en el Canal 24 en HD; igual en las diferentes cableras y repetidoras locales de Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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