Génesis vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

La Paz, Honduras.- El Génesis PN de Fernando Mira está derrotando 1-0 al Platense de Raúl Cáceres por la tercera jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Roberto Suazo Córdova.

Min. 3 - Gooooooooool del Génesis gooooooooool de Denilson Núñez

Alineaciones

Génesis FC: 31- Ronaldo Balanta; 24- Cristopher Fonseca, 44- Manuel Gamboa, 13- Juan Mosquera, 12- Gabriel Araujo; 33- Daniel Meléndez, 15- Edwin Maldonado, 8- Roger Sander, 17- Denilson Núñez, 9- Elías Alderete y 11- Brayan Félix.

Platense: 1- Merlin Bonilla; 2- André Orellana, 3- Rubén García, 21- Brandon Santos, 5- Luis Pacheco, 17- Piero Garate; 23- Manuel Salinas, 14- Eduardo Urbina, 22- Cristian Gutiérrez; 12- Georgie Welcome y 30- Solani Solano.

Los 'caninos' llegan de caer en su visita al Real España, antes habían superado al CD Choloma en el escenario de esta tarde.

Por su parte los 'escualos' fueron goleados por Real España en su primera presentación de este torneo y luego nuevamente como locales esta vez igualaron contra Marathón.