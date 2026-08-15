Mueren tres personas en accidente de tránsito en Ceguaca, Santa Bárbara

De acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos, el incidente vial ocurrió alrededor de las 04:33 de la mañana antes de llegar al desvío que conduce hacia la comunidad de San Juan.

Ceguaca, Santa Bárbara.- En la madrugada de este sábado -15 de agosto- tres integrantes de una familia murieron tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Ceguaca, Santa Bárbara.

Las víctimas fueron identificadas como Yoni Bautista Sarmiento (45 años) Kerin Noely Cabrera (38 años) y Rubilda Cabrera Cáceres (15 años), siendo esta última hija de Kerin Noely. Estas personas eran originarias del municipio de San Francisco de Ojuera.

Asimismo, se reportó que otra menor de edad identificada como Teresa Cabrera Cáceres, resultó herida en el accidente, siendo trasladada al Hospital Santa Bárbara Integrado.

De acuerdo a lo informado por el comisario de la Policía Nacional, Gerson Arriola, testigos relataron que estas personas venían de la feria que se celebra en Ceguaca, transportándose en un automóvil Toyota Corolla.