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Mueren tres personas en accidente de tránsito en Ceguaca, Santa Bárbara

En el accidente murieron Yoni Bautista Sarmiento, Kerin Noely Cabrera y su hija Rubilda Cabrera Cáceres. Por otra parte, otra menor de edad resultó herida

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 09:05
Mueren tres personas en accidente de tránsito en Ceguaca, Santa Bárbara

Hacia la zona del incidente llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional y de Medicina Forense para recuperar los cuerpos e iniciar las investigaciones.

 Foto: Cuerpo de Bomberos

Ceguaca, Santa Bárbara.- En la madrugada de este sábado -15 de agosto- tres integrantes de una familia murieron tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Ceguaca, Santa Bárbara.

De acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos, el incidente vial ocurrió alrededor de las 04:33 de la mañana antes de llegar al desvío que conduce hacia la comunidad de San Juan.

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Las víctimas fueron identificadas como Yoni Bautista Sarmiento (45 años) Kerin Noely Cabrera (38 años) y Rubilda Cabrera Cáceres (15 años), siendo esta última hija de Kerin Noely. Estas personas eran originarias del municipio de San Francisco de Ojuera.

Asimismo, se reportó que otra menor de edad identificada como Teresa Cabrera Cáceres, resultó herida en el accidente, siendo trasladada al Hospital Santa Bárbara Integrado.

De acuerdo a lo informado por el comisario de la Policía Nacional, Gerson Arriola, testigos relataron que estas personas venían de la feria que se celebra en Ceguaca, transportándose en un automóvil Toyota Corolla.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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