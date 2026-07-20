Accidente en carretera CA-11 deja un muerto y cinco heridos en Gracias, Lempira

Lempira, Honduras.- Una persona muerta y cinco heridas dejó un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, Lempira.

Como Hernán García fue identificado el hombre que perdió la vida. Era originario de Las Flores, Lempira.

El accidente ocurrió la noche del pasado domingo 19 de julio. Hasta el momento se informó que entre los heridos hay tres hombres y dos mujeres.