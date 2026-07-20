Accidente en carretera CA-11 deja un muerto y cinco heridos en Gracias, Lempira

Lempira, Honduras.- Una persona muerta y cinco heridas dejó un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, Lempira.
Como Hernán García fue identificado el hombre que perdió la vida. Era originario de Las Flores, Lempira.
El accidente ocurrió la noche del pasado domingo 19 de julio. Hasta el momento se informó que entre los heridos hay tres hombres y dos mujeres.
Reportes preliminares indican que García y las cinco personas que resultaron heridas viajaban en el mismo vehículo cuando, por causas aún desconocidas, impactaron contra un árbol.
Tras el fuerte impacto, García fue trasladado de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira; sin embargo, al llegar al centro asistencial se confirmó que ya no presentaba signos vitales.
Las demás personas que viajaban a bordo del vehículo recibieron atención médica, aunque hasta ahora se desconoce su estado de salud.
Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investigan las causas que provocaron el fatal accidente.