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Accidente en Lempira deja dos muertos, incluido un menor, y cinco heridos

El percance vial ocurrió en el municipio de San Sebastián, donde varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 16:54
Accidente en Lempira deja dos muertos, incluido un menor, y cinco heridos

Al lugar se desplazó un equipo de agentes policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

 Foto: Cortesía

Lempira, Honduras.- Un accidente de tránsito tipo volcamiento dejó como saldo dos personas muertas y cinco heridos este sábado -25 de abril- en el municipio de San Sebastián, departamento de Lempira.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: José Ezequiel de Jesús y Josué Exequiel Matheu Bernal de 5 años de edad.

De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que aún no han sido determinadas por los equipos de investigación.

Al lugar se desplazó un equipo de agentes policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

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Elementos policiales informaron que, entre los heridos, hay un menor de edad; no obstante, se desconoce su identidad y el estado de salud en el que se encuentra.

Los demás heridos fueron trasladados a un centro asistencial cercano, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

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El caso se mantiene en investigación mientras las autoridades recaban más detalles sobre las causas del accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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