Accidente en Lempira deja dos muertos, incluido un menor, y cinco heridos

Lempira, Honduras.- Un accidente de tránsito tipo volcamiento dejó como saldo dos personas muertas y cinco heridos este sábado -25 de abril- en el municipio de San Sebastián, departamento de Lempira.



Las víctimas mortales fueron identificadas como: José Ezequiel de Jesús y Josué Exequiel Matheu Bernal de 5 años de edad.

De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que aún no han sido determinadas por los equipos de investigación.

Al lugar se desplazó un equipo de agentes policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.