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Muere carpintero de 21 años tras accidente en motocicleta en la CA-4, Copán

La víctima, originaria de Santa Rita, Copán, perdió la vida tras impactar contra una estructura en el sector de Corralitos

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 20:59
Muere carpintero de 21 años tras accidente en motocicleta en la CA-4, Copán

El joven Yorbin Alexander Guerra murió tras un accidente de motocicleta en la carretera CA-4, en Santa Rosa de Copán.

 Foto: redes sociales

Copán, Honduras.- Un joven de 21 años falleció tras sufrir un accidente de tránsito tipo despiste en la carretera internacional CA-4, a la altura de la aldea Corralitos, en Santa Rosa de Copán.

La víctima fue identificada como Yorbin Alexander Guerra Orellana, originario de la aldea Cebratana, Copán, y de oficio carpintero, quien se conducía en una motocicleta al momento del percance.

De acuerdo con información preliminar, el joven perdió el control del vehículo y posteriormente impactó contra una estructura a un costado de la vía.

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En imágenes difundidas en redes sociales, se observa que la víctima vestía jeans negros, camisa blanca y tenis negros. A consecuencia del impacto, presentó múltiples fracturas, además de sangrado en los oídos y la nariz.

Tras el accidente, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes lo reclamaron en el lugar.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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