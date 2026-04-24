Muere carpintero de 21 años tras accidente en motocicleta en la CA-4, Copán

Copán, Honduras.- Un joven de 21 años falleció tras sufrir un accidente de tránsito tipo despiste en la carretera internacional CA-4, a la altura de la aldea Corralitos, en Santa Rosa de Copán.
La víctima fue identificada como Yorbin Alexander Guerra Orellana, originario de la aldea Cebratana, Copán, y de oficio carpintero, quien se conducía en una motocicleta al momento del percance.
De acuerdo con información preliminar, el joven perdió el control del vehículo y posteriormente impactó contra una estructura a un costado de la vía.
En imágenes difundidas en redes sociales, se observa que la víctima vestía jeans negros, camisa blanca y tenis negros. A consecuencia del impacto, presentó múltiples fracturas, además de sangrado en los oídos y la nariz.
Tras el accidente, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes lo reclamaron en el lugar.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.