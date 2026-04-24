Muere carpintero de 21 años tras accidente en motocicleta en la CA-4, Copán

Copán, Honduras.- Un joven de 21 años falleció tras sufrir un accidente de tránsito tipo despiste en la carretera internacional CA-4, a la altura de la aldea Corralitos, en Santa Rosa de Copán.

La víctima fue identificada como Yorbin Alexander Guerra Orellana, originario de la aldea Cebratana, Copán, y de oficio carpintero, quien se conducía en una motocicleta al momento del percance.

De acuerdo con información preliminar, el joven perdió el control del vehículo y posteriormente impactó contra una estructura a un costado de la vía.