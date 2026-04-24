Joven hondureño fallece en un accidente de tránsito en Nicaragua; hay cinco heridos

San Juan, Nicaragua.- Un joven hondureño perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en Nicaragua, donde también resultaron heridas otras cinco personas que viajaban en el mismo vehículo.
La víctima fue identificada como Elkin Munguía, originario de la aldea Pacura, en el municipio de Gualaco, Olancho. El hecho ocurrió en el sector conocido como Reparto San Juan, donde Munguía se desplazaba junto a otros cinco ocupantes en un automóvil particular.
Según reportes preliminares, el vehículo era conducido presuntamente a exceso de velocidad por un ciudadano costarricense, quien además habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del percance.
Testigos indicaron que, tras el impacto, el joven salió expulsado del automotor y se estrelló contra la base de un semáforo, lo que le provocó lesiones de gravedad.
Equipos de emergencia trasladaron a Munguía al Hospital Lenín Fonseca, donde personal médico intentó estabilizarlo; sin embargo, minutos después confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
En el mismo incidente, los otros cinco ocupantes del vehículo resultaron lesionados y fueron remitidos al Hospital Manolo Morales, donde permanecen bajo observación médica.
Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han brindado detalles adicionales sobre las responsabilidades en el accidente.