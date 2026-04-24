Matan a disparos a un hombre en la aldea Tierra Santa, en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un hombre fue asesinado la tarde de este viernes 24 de abril en la aldea Tierra Santa, en El Rosario, Comayagua, en la zona central de Honduras.
De manera preliminar, se conoció que el fallecido respondía al nombre de Enedin, alias "Nemo".
Hasta el momento se conoció que el joven iba transitando por el lugar cuando fue interceptado por un hombre en motocicleta.
El motociclista lo atacó a disparos y luego huyó de la zona con rumbo desconocido, dejando el cuerpo inerte de "Nemo".
Las autoridades llegaron al lugar tras ser alertadas del hecho por vecinos del sector que transitaron por el lugar del crimen.
No hay mayores detalles sobre este crimen que llena de luto a otra familia hondureña.