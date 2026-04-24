Matan a disparos a un hombre en la aldea Tierra Santa, en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un hombre fue asesinado la tarde de este viernes 24 de abril en la aldea Tierra Santa, en El Rosario, Comayagua, en la zona central de Honduras.

De manera preliminar, se conoció que el fallecido respondía al nombre de Enedin, alias "Nemo".

Hasta el momento se conoció que el joven iba transitando por el lugar cuando fue interceptado por un hombre en motocicleta.