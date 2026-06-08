¡Se acabó! Ariana Grande y Ethan Slater ponen fin a su romance de tres años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ariana Grande y Ethan Slater ya no están juntos. La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores que apenas semanas atrás veían en ellos una pareja sólida, capaz de sobrevivir la presión de la fama y el peso de dos divorcios simultáneos. Una fuente cercana a ambos confirmó a la revista People que la decisión fue meditada y sin reproches: "Es amigable, se dieron mucho tiempo y consideración cuidadosa, y decidieron seguir sus caminos por separado. Siguen siendo amigos y muy solidarios el uno con el otro. Han estado separados en silencio durante varios meses". La historia entre Grande y Slater comenzó en diciembre de 2022, cuando los dos actores coincidieron en el rodaje de Wicked en Inglaterra. Ambos estaban casados con otras personas cuando empezaron a filmar la cinta.

Grande y Slater fueron vinculados públicamente por primera vez en julio de 2023. El divorcio de la cantante con Dalton Gómez quedó formalizado en octubre de ese año, mientras que Slater presentó su solicitud de divorcio de Lilly Jay el 26 de julio de 2023. La pareja esperó hasta noviembre de 2024 para hacer oficial su relación en Instagram. Desde el principio, el romance generó reacciones encontradas. La exesposa de Slater, Lilly Jay, habló con el medio Page Six en aquel entonces y señaló que Grande era la "otra persona" en la historia.

Grande, por su parte, respondió a la controversia a través de su música y también con palabras directas. A principios de 2024 lanzó el sencillo Yes, And?, una declaración musical contra el escrutinio de los tabloides. Más adelante, en una entrevista con Vanity Fair, defendió su relación y cuestionó la narrativa que los medios habían construido en torno a ella. Durante gran parte de 2025, la pareja mantuvo un perfil deliberadamente bajo. Los primeros rumores de ruptura surgieron en octubre de 2025, cuando fuentes de la prensa rosa aseguraban que Slater tenía dificultades para adaptarse a la vida pública que implica estar al lado de la cantante. Durante la gira de prensa de Wicked: For Good ese noviembre, evitaron posar juntos en las alfombras y la última vez que fueron fotografiados juntos en público fue en los Premios Oscar de 2025, en marzo, donde se mostraron cariñosos durante la ceremonia. A pesar de ello, Grande desmintió los rumores publicando una foto de ambos durante el estreno londinense de Wicked: For Good, y Slater celebró los tres premios que ella se llevó en los MTV VMAs de ese año, entre ellos Video del año y Mejor pop. El último gesto público entre ambos llegó el 22 de marzo de 2026. Grande dedicó un mensaje en Instagram Stories a Slater con motivo del cierre de su obra de teatro Marcel on the Train, con la que había debutado fuera de Broadway: "Felicitaciones por una hermosa temporada de este muy hermoso espectáculo. Estoy muy orgullosa." Nadie imaginó entonces que sería, en la práctica, una despedida pública. Slater no estuvo presente en el fin de semana inaugural de la gira Eternal Sunshine de Grande, que arrancó el 6 de junio en Oakland, California.