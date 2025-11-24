Wicked: For Good rompe récords y conquista la taquilla mundial con estas cifras

Los Ángeles, Estados Unidos.- La magia de Oz no solo regresó: se ha vuelto más poderosa que nunca. Wicked: For Good , la esperada segunda parte de la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway, ha debutado con números históricos en taquilla.

Según los datos preliminares, la película recaudó 150 millones de dólares en Norteamérica durante su primer fin de semana, y alcanzó 226 millones a nivel mundial, lo que la convierte en el estreno más grande para una adaptación de Broadway.

Este despegue no solo supera a la primera entrega —que había recaudado 112.5 millones en su fin de semana inicial—, sino que también marca récords distintos en cines, según medios especializados.

Entre ellos se incluyen logros como el mejor estreno de la historia en Estados Unidos para un musical de Broadway, así como su mejor debut mundial.

Detrás de cámara, la película mantiene a Jon M. Chu como director, quien vuelve a demostrar su afinidad por los musicales en una historia que retoma la épica relación entre Elphaba y Glinda.