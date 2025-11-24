Wicked: For Good rompe récords y conquista la taquilla mundial con estas cifras

Los Ángeles, Estados Unidos.- La magia de Oz no solo regresó: se ha vuelto más poderosa que nunca. Wicked: For Good, la esperada segunda parte de la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway, ha debutado con números históricos en taquilla.
Según los datos preliminares, la película recaudó 150 millones de dólares en Norteamérica durante su primer fin de semana, y alcanzó 226 millones a nivel mundial, lo que la convierte en el estreno más grande para una adaptación de Broadway.
Este despegue no solo supera a la primera entrega —que había recaudado 112.5 millones en su fin de semana inicial—, sino que también marca récords distintos en cines, según medios especializados.
Entre ellos se incluyen logros como el mejor estreno de la historia en Estados Unidos para un musical de Broadway, así como su mejor debut mundial.
Detrás de cámara, la película mantiene a Jon M. Chu como director, quien vuelve a demostrar su afinidad por los musicales en una historia que retoma la épica relación entre Elphaba y Glinda.
Mientras tanto, el punto de apoyo actoral sigue siendo Cynthia Erivo y Ariana Grande, cuyas interpretaciones han sido clave en convertir este segundo capítulo en todo un fenómeno.
Además, parte del empuje viene del formato IMAX: Wicked: For Good recaudó 15.5 millones de su apertura solo en estas salas.
Ambos estrenos se han producido en el marco del fin de semana de Acción de Gracias, en Estados Unidos, uno de los más taquilleros del año.
Otras cintas del año
El estreno se encuentra por encima de la nueva entrega de 'Lilo & Stitch' en mayo (con 146 millones de dólares en Estados Unidos), pero por debajo de 'A Minecraft Movie' con 162 millones.
Wicked: For Good ha dado un impulso a la taquilla, que ha estado por debajo de la media las últimas semanas y a la espera de la llegada de "Zootopia 2" de Disney y "Avatar: Fuego y Ceniza", que ayudarán a cerrar el año con una recaudación en Estados Unidos un 3% por encima de la de 2024.
El listado de películas más taquilleras se completa con: 'Now you see me, now you don't', que suma 9,1 millones de dólares en su segundo fin de semana -un 56% menos que en su estreno-, seguida de 'Predator: Badlands'-6.3 millones de dólares-, 'The Running Man' -5.8 millones de dólares- y 'Rental Family' con 3,3 millones de dólares.