Cynthia Erivo pierde su voz: ¿Qué pasará con el estreno mundial de Wicked: For Good?

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pocos días del estreno mundial de Wicked: For Good, uno de los lanzamientos más esperados del cierre de año, Cynthia Erivo se convirtió inesperadamente en el centro de atención luego de que Universal confirmara que la actriz “no se siente bien y ha perdido su voz”, motivo por el que no ofrecerá entrevistas durante la gala en Nueva York.

La noticia llamó de inmediato la atención de los seguidores de la saga, especialmente porque Erivo interpreta a Elphaba, un papel vocalmente exigente y emblemático dentro del universo de Wicked. A pesar del contratiempo, Erivo acudió a la alfombra roja junto a Ariana Grande, su compañera de elenco y amiga cercana, quien decidió apoyarla en todo momento. Durante la transmisión en vivo del evento, Grande intervino como portavoz improvisada y dejó claro que la prioridad era proteger la salud vocal de Cynthia: “I’m not letting her speak. She has to rest her voice” ("No voy a dejar que hable. Tiene que descansar la voz"), dijo mientras la actriz asentía con una sonrisa cansada.

Erivo, con voz visiblemente afectada, alcanzó a compartir unas breves palabras para expresar lo especial que era cerrar la gira promocional en Nueva York, ciudad donde nació la historia original en Broadway.

La recomendación médica es reposo vocal absoluto, una medida que suelen recibir cantantes y actores cuando presentan inflamación o fatiga de cuerdas vocales. Y es que la agenda de promoción de Wicked ha sido especialmente intensa. En las últimas semanas, Erivo y Grande han viajado por São Paulo, Londres, París y Singapur, una gira maratónica llena de eventos, entrevistas y encuentros con fans que, según varios reportes, habría pasado factura a la resistencia vocal de la actriz. Aun con el malestar, Cynthia se robó miradas en la alfombra roja con un imponente look de Balenciaga que los medios describieron como teatral, vanguardista y completamente digno de una gran premiere. Su sola presencia, pese al silencio forzado, fue interpretada por muchos como un gesto de compromiso total con el proyecto.