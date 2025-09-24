Ariana Grande y Cynthia Erivo revelan detalles de Wicked 2

La secuela Wicked: For Good, prevista para estrenarse el 21 de noviembre en cines, continuará la adaptación cinematográfica del célebre musical de Broadway.
La historia retoma el vínculo entre Elphaba y Glinda, interpretadas nuevamente por Cynthia Erivo y Ariana Grande, pero con un énfasis renovado en los desafíos de su relación.
Según adelantó Empire, la película incluye dos composiciones inéditas de Stephen Schwartz y se adentra en cómo cada decisión de las protagonistas impacta en el destino de Oz.
El director Jon M. Chu explicó que la narrativa busca mostrar el verdadero valor de los lazos humanos.
"La prueba para la amistad es la oscuridad, la lucha, el salvarse mutuamente, y la película explora todos estos aspectos. La amistad a menudo debe terminar en nuestras vidas, pero eso no le quita valor al momento", dijo a la revista.
Erivo, intérprete de Elphaba, subrayó que el centro de la trama radica en representar vínculos femeninos auténticos en la pantalla.
"Creo que a veces subestimamos lo poderosas que pueden ser las amistades. A menudo, cuando vemos a mujeres juntas en el cine, son adversarias, y rara vez se las muestra como amigas en el centro de una historia", comentó.
Destacando que "lo hermoso de esto (el film) es que creo que el público empezó a acompañarnos en ese viaje".
Grande, por su parte, adelantó la evolución de su personaje, afirmando que "es un evento traumático tras otro, y todos la transforman y la llevan hacia esa bondad que siempre estuvo ahí, aunque no estaba lista para mostrarla".
La actriz sostuvo que en esta segunda parte el desarrollo de Glinda se acelera y alcanza matices más profundos que en la primera entrega.