Ariana Grande y Cynthia Erivo revelan detalles de Wicked 2

Cynthia Erivo y Ariana Grande adelantaron cómo la secuela Wicked: For Good explorará la amistad y el destino de Oz con un tono más sombrío. Aquí, los detalles

  • 24 de septiembre de 2025 a las 15:43
1 de 10

La secuela Wicked: For Good, prevista para estrenarse el 21 de noviembre en cines, continuará la adaptación cinematográfica del célebre musical de Broadway.

 Foto: Cortesía | Universal Pictures
2 de 10

La historia retoma el vínculo entre Elphaba y Glinda, interpretadas nuevamente por Cynthia Erivo y Ariana Grande, pero con un énfasis renovado en los desafíos de su relación.

 Foto: Instagram | Universal Pictures
3 de 10

Según adelantó Empire, la película incluye dos composiciones inéditas de Stephen Schwartz y se adentra en cómo cada decisión de las protagonistas impacta en el destino de Oz.

 Foto: Instagram | Universal Pictures
4 de 10

El director Jon M. Chu explicó que la narrativa busca mostrar el verdadero valor de los lazos humanos.

 Foto: Instagram | Universal Pictures
5 de 10

"La prueba para la amistad es la oscuridad, la lucha, el salvarse mutuamente, y la película explora todos estos aspectos. La amistad a menudo debe terminar en nuestras vidas, pero eso no le quita valor al momento", dijo a la revista.

 Foto: Instagram | Universal Pictures
6 de 10

Erivo, intérprete de Elphaba, subrayó que el centro de la trama radica en representar vínculos femeninos auténticos en la pantalla.

 Foto: Instagram | Universal Pictures
7 de 10

"Creo que a veces subestimamos lo poderosas que pueden ser las amistades. A menudo, cuando vemos a mujeres juntas en el cine, son adversarias, y rara vez se las muestra como amigas en el centro de una historia", comentó.

 Foto: Instagram | Universal Pictures
8 de 10

Destacando que "lo hermoso de esto (el film) es que creo que el público empezó a acompañarnos en ese viaje".

 Foto: Instagram | Universal Pictures
9 de 10

Grande, por su parte, adelantó la evolución de su personaje, afirmando que "es un evento traumático tras otro, y todos la transforman y la llevan hacia esa bondad que siempre estuvo ahí, aunque no estaba lista para mostrarla".

 Foto: Instagram | Universal Pictures
10 de 10

La actriz sostuvo que en esta segunda parte el desarrollo de Glinda se acelera y alcanza matices más profundos que en la primera entrega.

 Foto: Instagram | Universal Pictures
