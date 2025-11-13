Ariana Grande es atacada por un fan en el estreno de Wicked: For Good; Cynthia Erivo corre a rescatarla

Un incidente de seguridad marcó el estreno de la película Wicked: For Good este jueves en Singapur, cuando una persona evadió las barreras de protección e intentó acercarse por la fuerza a la actriz y cantante Ariana Grande.
El suceso fue capturado en video por múltiples asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.
La coprotagonista del filme, Cynthia Erivo, intervino de inmediato, reaccionando con notable celeridad para interponerse entre Grande y el individuo antes de que el equipo de seguridad pudiera contener la situación.
El incidente ocurrió mientras la artista de 32 años, conocida por éxitos como Side to Side, firmaba autógrafos para los seguidores congregados. Un hombre saltó una de las vallas de seguridad y se dirigió a gran velocidad hacia Grande.
Según las grabaciones, el individuo logró pasar junto a un fotógrafo, abrazó a la cantante por los hombros y comenzó a dar saltos de manera eufórica. Michelle Yeoh, otra de las actrices presentes, observó la escena con preocupación.
Antes de la intervención de los guardaespaldas, Erivo, de 38 años, se abalanzó sobre el fanático, logrando empujarlo para separarlo de Grande. Finalmente, varios miembros del equipo de seguridad lograron reducir y aprehender al individuo.
Las imágenes posteriores al forcejeo muestran a Erivo consolando a su compañera de reparto. En la plataforma X, numerosos usuarios elogiaron la rápida y decisiva respuesta de la ganadora del premio Tony, destacando su reflejo en comparación con la tardanza percibida del equipo de seguridad. Comentarios como "Deberían contratar a Cynthia, no dudó en absoluto" reflejan el sentir generalizado.
El individuo fue posteriormente identificado como Johnson Wen, una persona conocida por protagonizar incidentes similares con otras figuras públicas, entre ellas Katy Perry y The Weeknd. Wen publicó un video del momento en su cuenta de Instagram, con un mensaje dirigido a Grande, y posteriormente aseguró en su Story haber sido "liberado tras ser arrestado".