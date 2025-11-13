Ariana Grande es atacada por un fan en el estreno de Wicked: For Good; Cynthia Erivo corre a rescatarla

Las imágenes posteriores al forcejeo muestran a Erivo consolando a su compañera de reparto. En la plataforma X, numerosos usuarios elogiaron la rápida y decisiva respuesta de la ganadora del premio Tony, destacando su reflejo en comparación con la tardanza percibida del equipo de seguridad. Comentarios como "Deberían contratar a Cynthia, no dudó en absoluto" reflejan el sentir generalizado.