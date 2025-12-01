  1. Inicio
¡Glinda en solitario! La nueva historia del autor de Wicked se centrará en la "Bruja buena"

El universo de Oz sumará una nueva entrega en 2026, impulsada por el autor de la novela que inspiró Wicked, concebida para ahondar los orígenes de la "Bruja buena del sur"

  • 01 de diciembre de 2025 a las 12:20
El autor de la novela que inspiró el musical de Broadway Wicked y también la película homónima con Ariana Grande y Cynthia Erivo, el estadounidense Gregory Maguire, lanzará en septiembre de 2026 una precuela centrada en Galinda (Glinda), también conocida como la "Bruja buena del sur".

Galinda: A Charmed Childhood, se publicará en la editorial HarperCollins y según el medio especializado Deadline promete contar la historia de la chica que hay detrás del cliché "alegre y superficial" del personaje encarnado en la gran pantalla por Grande.

La nueva obra sirve de complemento a su vez de Elphie: A Wicked Childhood, que abordaba los orígenes de la también llamada la Malvada Bruja del Oeste.

La sinopsis de Galinda: A Charmed Childhood la define como alguien "consentida e ignorada", "la más joven de cuatro hijos en una familia de alta cuna venida a menos".

"Galinda no encuentra en sí ni astucia ni la necesidad de cultivarla. Sin embargo, mientras su padre sortea con destreza las trampas y redes tendidas por sus competidores, comienza a danzar hacia una vida que podría elevarla por encima de su orgullosa, aunque precaria, infancia".

"Wicked: Memorias de una bruja mala" (1995), según recuerda la distribuidora de productos tecnológicos y culturales FNAC, fue la primera novela para adultos de Maguire, centrado anteriormente en libros para niños y adolescentes como The Lightning Time.

Recibió buenas críticas, pero no se convirtió en un bestseller hasta 2003, cuando fue convertida en un musical de Broadway.

La saga, reinterpretación de "El mago de Oz", incluye "Wicked: Memorias de una bruja mala", "Hijo de bruja", "Un león entre los hombres", "Fuera de Oz", "Elphie" y, a partir del próximo septiembre, Galinda: A Charmed Childhood.

La noticia del próximo lanzamiento llega en pleno éxito en taquilla de la segunda parte del filme Wicked, Wicked: For Good, dirigido por Jon M. Chu.

Se estrenó el pasado 17 de noviembre y, según el portal especializado Box Office Mojo, desde entonces ha recaudado unos 393 millones de dólares, de ellos 270.4 en Estados Unidos y otros 122.8 en el resto del mundo.

