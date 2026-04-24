Autoridades señalan que líderes del "Cártel del Diablo" tendrían origen mexicano

Yoro, Honduras.- El denominado "Cártel del Diablo" tendría vínculos con estructuras del narcotráfico en México, según líneas de investigación de las autoridades, que apuntan a la operación de redes criminales con alcance internacional.

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, explicó que esta organización refleja patrones del crimen organizado transnacional.

"Está manejado por un cerebro de México (...) son conductas transnacionales”, afirmó durante su participación en el foro Frente a Frente, al referirse a la influencia de dinámicas delictivas extranjeras en Honduras.

Ponce Canales aseguró que la estructura ya está identificada y que la Policía Nacional ejecuta acciones para desarticularla. "La Policía los va a combatir, no se van a esconder; el brazo de la justicia ya los empieza a alcanzar", advirtió.