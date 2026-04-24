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Autoridades señalan que líderes del "Cártel del Diablo" tendrían origen mexicano

La Policía identifica a la estructura criminal y refuerza investigaciones tras el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 14:12
Autoridades señalan que líderes del Cártel del Diablo tendrían origen mexicano

Autoridades investigan el asesinato del pastor Óscar Núñez y vinculan el caso con la estructura criminal "Cártel del Diablo".

 Foto: redes sociales

Yoro, Honduras.- El denominado "Cártel del Diablo" tendría vínculos con estructuras del narcotráfico en México, según líneas de investigación de las autoridades, que apuntan a la operación de redes criminales con alcance internacional.

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, explicó que esta organización refleja patrones del crimen organizado transnacional.

"Está manejado por un cerebro de México (...) son conductas transnacionales”, afirmó durante su participación en el foro Frente a Frente, al referirse a la influencia de dinámicas delictivas extranjeras en Honduras.

Ponce Canales aseguró que la estructura ya está identificada y que la Policía Nacional ejecuta acciones para desarticularla. "La Policía los va a combatir, no se van a esconder; el brazo de la justicia ya los empieza a alcanzar", advirtió.

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Caso del pastor asesinado en Yoro

Estas declaraciones surgen en medio de las investigaciones por el secuestro y asesinato del pastor evangélico y caficultor Óscar Núñez, quien fue privado de libertad el 20 de abril en El Negrito, Yoro, y hallado sin vida el jueves en la aldea Agua Blanca, en San José del Potrero, Comayagua.

El subcomisario Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad, indicó a EL HERALDO que se conformaron equipos especializados para indagar tanto en el lugar del hallazgo como en el sitio donde ocurrió el secuestro.

Añadió que una de las líneas de investigación contempla la posible participación de miembros del "Cártel del Diablo", aunque este extremo sigue en verificación.

De acuerdo con las autoridades, los captores exigían cinco millones de lempiras a cambio de la liberación de Núñez. La familia logró reunir y entregar 500 mil lempiras, pero el religioso fue asesinado.

El cuerpo fue retirado por sus familiares la tarde del jueves y trasladado a una funeraria en Yorito, Yoro, donde se realizan los preparativos para su velatorio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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