Hallan cadáver con rótulo bajo el puente del río Chiquito: "Por ladrón"

Tegucigalpa, Honduras.- El cadáver de un hombre fue hallado la mañana del viernes 24 de abril, específicamente debajo del puente del río Chiquito, en Francisco Morazán.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del crimen. No obstante, el cuerpo que quedó tendido en la tierra presentaba rastros de sangre a la altura de su cara y tenía un rotulo encima que decía: "Por ladrón".

Según el reporte preliminar, personas que pasaban por la zona hicieron el reporte ante las autoridades policiales, por lo que se apersonaron para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones del hecho violento.