Empleados del SANAA anuncian tomas en la capital por supuesto desplazamiento de trabajadores

Según José Edgardo Ventura, supervisor de seguridad de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), la decisión fue tomada por mandos superiores mientras se alcanza un acuerdo entre ambas partes.

La mañana de este martes, varios empleados permanecieron en las afueras de las instalaciones tras ser notificados de que no podrían ingresar al lugar donde realizan sus labores.

Tegucigalpa, Honduras- Empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) anunciaron tomas de carreteras y protestas en distintos puntos de Tegucigalpa para el miércoles -10 de junio- luego de denunciar que más de 20 trabajadores fueron desplazados de forma forzada.

Asimismo, indicó que la permanencia de los empleados en el lugar dependerá de las decisiones que adopten las autoridades involucradas en el conflicto.

"Ellos están pacíficamente afuera, se pidió apoyo a la Policía Municipal y a la Policía Nacional, y gracias a Dios todo está tranquilo", agregó.

El representante de UMAPS explicó que los trabajadores permanecen de forma pacífica en el exterior de las instalaciones y que se solicitó apoyo de la Policía Municipal y de la Policía Nacional para evitar incidentes.

"Por orden de jefatura arriba, ya se ha tomado una determinación de que ellos no pueden ingresar al plantel mientras no haya un acuerdo", manifestó Ventura.

"Dependiendo cómo lleguen a un acuerdo las nuevas autoridades con ellos, ahí se retirarían", señaló.

Por su parte, Julio César Pozo, presidente del Sindicato de Trabajadores del SANAA (Sitrasanaays), denunció que el inmueble aún no ha sido traspasado legalmente a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), por lo que considera irregular impedir el ingreso de los trabajadores.

"Hoy el gobierno del alcalde Juan Diego Zelaya repite la historia nuevamente al desplazar a más de 20 trabajadores de este plantel del SANAA, que es propiedad del SANAA y todavía no ha sido traspasado a la Alcaldía Municipal de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento", afirmó.

Pozo aseguró que: "Desde horas de la mañana fuimos notificados que el personal del SANAA no iba a poder ingresar a las instalaciones que curiosamente siguen perteneciendo al SANAA porque no ha sido un traspaso de acuerdo a lo que establece la Ley Marco".

El dirigente sindical también cuestionó la actuación de las autoridades municipales y advirtió que recurrirán a diferentes instancias para denunciar lo ocurrido.

"Vamos a recurrir al ERSAP, al Ministerio Público nuevamente, a denunciar la actitud de estos funcionarios públicos que van alejados de lo que establece la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento", expresó.

Según Pozo, el sindicato ha intentado mantener acercamientos con las autoridades para resolver la situación, pero asegura que no han encontrado respuestas favorables. Por ello, advirtió que si no se alcanza una solución en las próximas horas iniciarán medidas de presión.

"Estamos dándole el compás de espera el día de hoy todavía. De no tener respuestas positivas, el día de mañana se vienen tomas de carreteras en diferentes puntos de la capital", advirtió.

La UMAPS, por su parte, sostiene que actualmente administra el plantel, mientras que los trabajadores aseguran que el proceso legal de traspaso aún no ha concluido y que las instalaciones continúan siendo propiedad del SANAA.

Además, realizó un llamado a la cordura a los trabajadores: "Exhortamos a los miembros del Sitrasaays a deponer medidas que interrumpan las operaciones de la UMAPS"

"Actualmente se ejecuta un plan de emergencia para mitigar la crisis hídrica que afecta a miles de capitalinos. Asimismo, se les invita a canalizar sus demandas estrictamente a través de las instancias legales e instituciones del Estado correspondiente", concluyó la UMAPS, en su comunicado.