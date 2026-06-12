Olimpia anuncia el fichaje de Nicolás Dibble, un delantero con poco goles

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Olimpia Deportivo continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026-2027 y este viernes anunció la incorporación del delantero uruguayo Nicolás Ezequiel Dibble Aristimuño. Con esta contratación, el conjunto merengue suma su cuarto fichaje oficial para afrontar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf.

La llegada de Dibble se une a las incorporaciones previamente confirmadas de Janier Bermúdez, Cristian Canales y Carlos Cuello, jugadores con los que la directiva busca fortalecer al plantel que dirige Eduardo Espinel para los desafíos nacionales e internacionales que se avecinan.

A través de un comunicado oficial, el club albo destacó la trayectoria del atacante charrúa de 32 años, quien inició su carrera profesional en Plaza Colonia de Uruguay. En ese equipo coincidió con el entrenador Eduardo Espinel, logrando el ascenso a la Primera División y posteriormente conquistando el histórico Torneo Clausura uruguayo, uno de los mayores éxitos en la historia de la institución.

Su rendimiento en el fútbol uruguayo le abrió las puertas de clubes de gran tradición como Peñarol y Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina. Más adelante regresó a Plaza Colonia y volvió a trabajar bajo las órdenes de Espinel, alcanzando nuevamente el éxito al proclamarse campeón del Torneo Apertura de Uruguay en 2021.

La carrera de Nicolás Dibble también incluye experiencia internacional. En 2023 militó en el Sport Club Vitória de Brasil, posteriormente defendió los colores de Rampla Juniors en Uruguay y durante el primer semestre de 2026 formó parte del Mushuc Runa de la Primera División de Ecuador, donde mantuvo actividad antes de concretar su llegada al fútbol hondureño.

Según informó Olimpia, el delantero se integrará a los trabajos de pretemporada el próximo 22 de junio, fecha en la que el equipo iniciará su preparación para la nueva campaña. El club le dio la bienvenida al atacante uruguayo y expresó sus mejores deseos para que tenga una etapa exitosa defendiendo la camiseta del Rey de Copas.