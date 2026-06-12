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Carlo Ancelotti brinda una mala noticia sobre Neymar de cara al debut en el Mundial 2026

Brasil debutará este sábado en el Mundial ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 17:08
Carlo Ancelotti brinda una mala noticia sobre Neymar de cara al debut en el Mundial 2026

Neymar tiene en vilo a toda Brasil con su participación en el Mundial 2026.

Foto: Cortesía redes

EE UU.- La Selección de Brasil debutará en el Mundial 2026 este sábado 13 de junio a las 4:00 p.m., hora de Honduras, ante Marruecos y tendrá un baja sensible.

Se trata de Neymar, el 10 de la Canarinha que no se encuentra en un 100% de sus condiciones y así lo dio a conocer el DT de Brasil, Carlo Ancelotti.

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Incluso, el mandamás italiano no se animó a afirmar que Neymar esté para el segundo juego del 19 ante Haití.

"Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo más rápido posible. La expectativa es que se recupere y se reincorporará al grupo la próxima semana", indicó Ancelotti en conferencia de prensa desde Nueva York.

Carlo Ancelotti descartó a Neymar para el debut ante Marruecos.

Carlo Ancelotti descartó a Neymar para el debut ante Marruecos.

(Foto: EFE)

Neymar ya tiene 25 días sin poder entrenarse con normalidad ni trabajar a la par de sus compañeros y, pese a ello, Carlo Ancelotti optó por llevarlo al Mundial.

El 10 de la pentacampeona del mundo se está recuperando de una lesión de grado II en el gemelo derecho que sufrió el pasado 17 de mayo.

Brasil y Marruecos se medirán este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la gran final del Mundial 2026 el 19 de julio.

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Partidos de este sábado:

- Qatar vs Suiza - 1:00 p.m.

- Brasil vs Marruecos - 4:00 p.m.

- Haití vs Escocia - 7:00 p.m.

- Australia vs Turquía - 10:00 p.m.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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