Los 10 técnicos que mejor salario tienen en el Mundial 2026; dos de Concacaf entre los que más ganan

¿Quiénes son los 10 técnicos con mejor salario en el Mundial 2026? Este es el top 10 donde hay dos de Concacaf. ¿Y quién es el peor pagado de los 48 estrategas?
1. Carlo Ancelotti de la Selección de Brasil es el mejor pagado de los mundialistas con un salario que supera los 10 millones de dólares al año.
2. Julian Nagelsmann de la Selección de Alemania es el segundo mejor pagado con un salario que casi llega a los 8 millones de dólares anuales.
3. Mauricio Pochettino de la Selección de Estados Unidos es el tercer DT con mejor salario del Mundial 2026 ya que devenga entre 6-7 millones de dólares al año. Es quien mejor gana también en la Concacaf.
4. Thomas Tuchel de la Selección de Inglaterra se ubica en el cuarto puesto con un salario de 6-7 millones de dólares anuales.
5. Didier Deschamps de Francia se encuentra de manera sorpresiva en el quinto puesto al cobrar un salario que anda arriba de los 4 millones de dólares al año.
6. Roberto Martínez de Bélgica también cuenta con un salario que supera por poco los 4 millones de dólares al año.
7. A su vez, el italiano Fabio Cannavaro de la Selección de Uzbekistán también cobra poco más 4 millones de dólares por año.
8. Marcelo Bielsa de la Selección de Uruguay aparece en el octavo peldaño alcanzando los 4 millones de dólares al año.
9. Javier Aguirre de la Selección de México es el noveno DT con mejor salario al cobrar rntre 2-3 millones de dólares al año.
10. Cerramos el top 10 con Gustavo Alfaro de la Selección de Paraguay que cobra 2-3 millones de dólares al año.
Thomas Christiansen de la Selección de Panamá tiene un salario de 840 mil dólares al año que serían 70 mil dólares al mes.