¿Es cierto que Shakira usó una doble durante la inauguración del Mundial 2026?

Una polémica surgió en redes sociales luego que surgieran dudas sobre una posible doble de Shakira en la inauguración del Mundial 2026. ¿Qué se dijo en redes?
Shakira fue uno de los artistas que engalanó la inauguración del Mundial 2026, interpretando la canción del torneo junto a Burna Boy.
Ellos cantaron "Dai Dai", una de las canciones oficiales del Mundial y la más reconocida de todas.
En redes se viralizó la duda si ella era Shakira ya que tenía lentes y muchas personas afirmaron que era una doble.
Mientras millones de aficionados seguían el evento desde el Estadio Azteca y distintas plataformas de transmisión, numerosos usuarios comenzaron a cuestionar si la persona que apareció sobre el escenario era realmente la estrella colombiana
Los comentarios surgieron debido a algunos ángulos de cámara y tomas lejanas que, según los internautas, mostraban a una mujer con rasgos diferentes a los de la cantante barranquillera.
Este fue uno de los tantos mensajes en X sobre las dudas de la identidad de Shakira en la inauguración del Mundial 2026.
Las especulaciones se multiplicaron rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban que la intérprete habría utilizado una doble para ciertas partes de la presentación.
Otros señalaron que las diferencias podrían explicarse por la iluminación, el maquillaje, el vestuario o el uso de bailarinas con una apariencia similar a la artista.
La controversia cobró aún más fuerza debido a la existencia de famosas imitadoras de Shakira, entre ellas la conocida “Shakibecca”, quien en otras ocasiones ha generado confusión entre fanáticos por su notable parecido físico con la cantante colombiana.
Shakira se convirtió en la primera artista en la historia en actuar en cuatro Copas Mundiales de la FIFA.
Shakira no recibió un cheque convencional por subirse a cantar al escenario, sino que el modelo de negocio es mucho más complejo y lucrativo a largo plazo.