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¿Qué multas aplicará el IP a negocios y personas que transmitan el Mundial sin autorización?

El Instituto de la Propiedad anunció multas a quienes transmitan y compartan acciones del Mundial 2026 sin autorización

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 10:16
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En Honduras, el Instituto de la Propiedad (IP) anunció que habrá multas a establecimientos y hasta personas que transmitan juegos del Mundial 2026 sin autorización. ¿Cuáles serán esas multas?

Foto: EFE
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La institución gubernamental informó que las sanciones aplicarán a restaurantes, cafeterías, hoteles, centros comerciales y otros establecimientos que transmitan los encuentros sin autorización de los titulares o dueños de las señales.

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El IP detalló que no se podrá transmitir o retransmitir partidos en las redes de las personas.

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Tampoco se podrá compartir goles, penales o acciones continuas en las redes sociales.

 Foto: EFE
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Este fue el anuncio que hizo el Instituto de la Propiedad sobre las multas a negocios que transmitan los partidos sin autorización.

Foto: Cortesía redes FIFA
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Los hoteles no podrán proyectar los encuentros en lobbies, restaurantes, salones u otras áreas comunes sin autorización previa.

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Los negocios que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, derechos conexos y de transmisión se exponen a fuertes multas económicas y al decomiso de sus equipos.

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Las multas aplicarán a establecimientos y personas naturales, quienes deberán pactar un contrato con las compañías que transmiten los partidos en Honduras, en este caso TVC y Tigo Sports Honduras.

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La Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGPI) del Instituto de la Propiedad (IP) sancionará la transmisión o exhibición pública no autorizada de juegos, partidos y obras protegidas con multas que van desde 10 hasta 200 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Foto: EFE
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Para los negocios, esta cantidad puede traducirse en sanciones monetarias severas, además del riesgo de clausura del local por reincidencia o falta de permisos.

Foto: Cortesía FIFA
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