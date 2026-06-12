¿Qué multas aplicará el IP a negocios y personas que transmitan el Mundial sin autorización?

En Honduras, el Instituto de la Propiedad (IP) anunció que habrá multas a establecimientos y hasta personas que transmitan juegos del Mundial 2026 sin autorización. ¿Cuáles serán esas multas?
La institución gubernamental informó que las sanciones aplicarán a restaurantes, cafeterías, hoteles, centros comerciales y otros establecimientos que transmitan los encuentros sin autorización de los titulares o dueños de las señales.
El IP detalló que no se podrá transmitir o retransmitir partidos en las redes de las personas.
Tampoco se podrá compartir goles, penales o acciones continuas en las redes sociales.
Este fue el anuncio que hizo el Instituto de la Propiedad sobre las multas a negocios que transmitan los partidos sin autorización.
Los hoteles no podrán proyectar los encuentros en lobbies, restaurantes, salones u otras áreas comunes sin autorización previa.
Los negocios que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, derechos conexos y de transmisión se exponen a fuertes multas económicas y al decomiso de sus equipos.
Las multas aplicarán a establecimientos y personas naturales, quienes deberán pactar un contrato con las compañías que transmiten los partidos en Honduras, en este caso TVC y Tigo Sports Honduras.
La Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGPI) del Instituto de la Propiedad (IP) sancionará la transmisión o exhibición pública no autorizada de juegos, partidos y obras protegidas con multas que van desde 10 hasta 200 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Para los negocios, esta cantidad puede traducirse en sanciones monetarias severas, además del riesgo de clausura del local por reincidencia o falta de permisos.