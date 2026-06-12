¿Qué periodistas de Honduras viajaron para cubrir el Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya comenzó y pese a que la Selección de Honduras no clasificó, hay representación catracha en la justa que se efectúa en México, Estados Unidos y Canadá. Varios periodistas y hasta exjugadores están cubriendo el evento.
El árbitro central Saíd Martínez se convertirá en el primer hondureño en pitar un juego en Copas del Mundo y lo hará este 13 de junio en el Qatar vs Suiza, partido que será a la 1:00 p.m., será acompañado por los líneas catrachos Walter López y Christian Ramírez.
En cuanto a los periodistas tenemos a Jenny Fernández del Grupo OPSA que estuvo en el Estadio Azteca durante la inauguración de la Copa del Mundo.
La periodista catracha Carmen Boquín y el exjugador Carlos Pavón se encuentran laborando para Telemundo y estuvieron este día en Toronto para el Canadá vs Bosnia.
Otro comunicador catracho que está cubriendo el evento en Estados Unidos es Kike Lanza que lo hace para el programa radial Fútbol De Primera que dirige Andrés Cantor.
Copán Álvarez reside en Estados Unidos y también se encuentra cubriendo el Mundial. Este día llegó a Boston donde hará labores para Telemundo.
El comunicador Óscar Funes de Tigo Sports Honduras se suma a la lista y se instaló en Estados Unidos.
Rosa Alvarado viajó a México para la inauguración y darle cobertura con Canal 11, además de otros espacios radiales y personales.
Por parte de TVC viajaron a Ciudad de México para narrar desde el propio Estadio Azteca los periodistas Juan Carlos Pineda y Nestor Cruz.
También de TVC se encuentra Jorge Fermán, aunque él se instaló en Estados Unidos.