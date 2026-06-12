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¿Qué periodistas de Honduras viajaron para cubrir el Mundial 2026?

Pese a que Honduras no clasificó al Mundial, hay representación catracha en United 2026

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 15:25
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El Mundial 2026 ya comenzó y pese a que la Selección de Honduras no clasificó, hay representación catracha en la justa que se efectúa en México, Estados Unidos y Canadá. Varios periodistas y hasta exjugadores están cubriendo el evento.

Fotos: Cortesía redes
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El árbitro central Saíd Martínez se convertirá en el primer hondureño en pitar un juego en Copas del Mundo y lo hará este 13 de junio en el Qatar vs Suiza, partido que será a la 1:00 p.m., será acompañado por los líneas catrachos Walter López y Christian Ramírez.

Foto: El Heraldo
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En cuanto a los periodistas tenemos a Jenny Fernández del Grupo OPSA que estuvo en el Estadio Azteca durante la inauguración de la Copa del Mundo.

Foto: Cortesía redes
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La periodista catracha Carmen Boquín y el exjugador Carlos Pavón se encuentran laborando para Telemundo y estuvieron este día en Toronto para el Canadá vs Bosnia.

Foto: Cortesía redes
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Otro comunicador catracho que está cubriendo el evento en Estados Unidos es Kike Lanza que lo hace para el programa radial Fútbol De Primera que dirige Andrés Cantor.

Foto: Cortesía redes
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Copán Álvarez reside en Estados Unidos y también se encuentra cubriendo el Mundial. Este día llegó a Boston donde hará labores para Telemundo.

 Foto: Cortesía redes
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El comunicador Óscar Funes de Tigo Sports Honduras se suma a la lista y se instaló en Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
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Rosa Alvarado viajó a México para la inauguración y darle cobertura con Canal 11, además de otros espacios radiales y personales.

Foto: Cortesía redes
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Por parte de TVC viajaron a Ciudad de México para narrar desde el propio Estadio Azteca los periodistas Juan Carlos Pineda y Nestor Cruz.

Foto: Cortesía redes
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También de TVC se encuentra Jorge Fermán, aunque él se instaló en Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
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