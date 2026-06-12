Sandra Díaz del Valle: fotos de la nueva recolección de muestras forenses durante su velorio

Información exclusiva de EL HERALDO revela que un equipo del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegó hasta el lugar donde velaban el cuerpo de la chef Sandra Díaz del Valle para recolectar nuevas pruebas. ¿Qué pasó? Aquí los detalles:
Tras la muerte inesperada de la reconocida chef Sandra Díaz del Valle, se han desatado una serie de irregularidades que siguen sin esclarecer la causa exacta de su fallecimiento hasta el momento.
El miércoles 10 de junio, Sandra Díaz del Valle, quien se encontraba cumpliendo 46 años, salió de su trabajo y presentó dolores en el cuello y espalda, por lo que fue trasladada al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM) situada en el bulevar San Juan Bosco de la capital.
En la clínica privada fue atendida por el doctor Pablo Cerritos, quien le aplicó una inyección en la nuca a Sandra. Tras recibir la inyección, ella manifestó a su esposo y al médico que “sintió electricidad” y, momentos después, empezó a colapsar.
EL HERALDO conoció que Sandra Díaz sufrió un infarto luego de la aplicación de la inyección, por lo que el médico intentó reanimarla, aplicándole dos fármacos más, presuntamente por vía intravenosa, pero ella ya no respondía.
El médico le dijo a la pareja de Sandra, Juan Fernando Lobo, que debían trasladarla de emergencia al Hospital Escuela (HE). Sin embargo, pese a los esfuerzos por trasladarla, esta ya había fallecido mucho antes de llegar al hospital.
Tras casi dos días de trabajo de autopsia y de recolectar algunas pruebas, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que fuese velado en la Funeraria Espíritu Santo. Sin embargo, durante el velorio ocurrió un hecho insólito.
Mientras EL HERALDO estaba presente en el sector, un equipo del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegó hasta la funeraria donde eran velados los restos mortales; el objetivo era recolectar nuevas muestras del cuerpo.
Frente a su familia presente y tras explicarles los motivos, el cuerpo de Sandra fue sacado de la sala y llevado a otro apartado de la funeraria, donde dos médicos forenses realizaron la extracción de las muestras del cadáver.
Luego de unas tres horas de procedimiento, el cuerpo de Sandra Díaz del Valle fue introducido nuevamente al féretro, para continuar con el velatorio. Esta imagen captó el momento en que el personal forense se retiraba de la funeraria, entre la expectación y la confusión de los parientes de la fallecida.
Las muestras serán sometidas a una serie de análisis en los laboratorios de Medicina Forense, sumadas a las que ya se habían tomado durante el proceso de autopsia.
Ayer jueves, como parte de las investigaciones, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), médicos forenses y un fiscal del Ministerio Público (MP) se presentaron en la clínica donde la víctima fue atendida, para recabar indicios que ayuden a esclarecer la muerte.