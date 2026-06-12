Lluvias paralizan sectores de San Pedro Sula y provocan colapso vial por varias horas

San Pedro Sula, Honduras.-Una intensa precipitación que cayó la tarde de este viernes 12 de junio generó serias afectaciones en distintos puntos de San Pedro Sula, donde calles, avenidas y bulevares quedaron bajo el agua, complicando la movilidad de cientos de ciudadanos.
El aguacero, que se registró en un corto período de tiempo, provocó acumulaciones de agua en varias zonas de la ciudad, lo que obligó a conductores a detener la marcha de sus vehículos mientras otros buscaron rutas alternas para evitar los sectores más afectados.
Las condiciones climáticas también ocasionaron extensas filas de automóviles en las principales arterias viales, mientras equipos de emergencia permanecían atentos a reportes de incidentes relacionados con las lluvias.
Entre las situaciones de mayor preocupación se reportó un hundimiento de la calzada en el bulevar Los Arcos. La erosión provocada por la corriente debilitó la estructura del pavimento hasta formar un socavón de gran tamaño, en el que cayó un vehículo que transitaba por la zona.
La conductora de la unidad, identificada como Jenny Gómez, vivió momentos de tensión mientras era auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y por los equipos de respuesta que acudieron tras recibir la alerta.
Las lluvias dejaron en evidencia nuevamente la vulnerabilidad de varios sectores de la capital industrial ante fenómenos meteorológicos de alta intensidad, especialmente en áreas donde el drenaje pluvial presenta limitaciones para evacuar grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
Autoridades y organismos de emergencia mantienen el monitoreo de los puntos críticos de la ciudad ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.