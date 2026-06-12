Lluvias paralizan sectores de San Pedro Sula y provocan colapso vial por varias horas

San Pedro Sula, Honduras.-Una intensa precipitación que cayó la tarde de este viernes 12 de junio generó serias afectaciones en distintos puntos de San Pedro Sula, donde calles, avenidas y bulevares quedaron bajo el agua, complicando la movilidad de cientos de ciudadanos.

El aguacero, que se registró en un corto período de tiempo, provocó acumulaciones de agua en varias zonas de la ciudad, lo que obligó a conductores a detener la marcha de sus vehículos mientras otros buscaron rutas alternas para evitar los sectores más afectados.

Las condiciones climáticas también ocasionaron extensas filas de automóviles en las principales arterias viales, mientras equipos de emergencia permanecían atentos a reportes de incidentes relacionados con las lluvias.