Autopsia revelará si inyección aplicada en la nuca a la chef Sandra tocó uno de sus nervios

A la espera de los resultados de la autopsia se encuentra la familia de la querida chef Sandra Díaz del Valle, quien falleció la tarde del miércoles tras ser llevada a una clínica privada en la capital, luego de presentar un fuerte dolor de espalda y cuello. ¿Qué pasó en la clínica que habría provocado su muerte?
Tras la entrega del cuerpo de la chef Sandra Díaz del Valle, luego de haberle realizado la autopsia, un equipo del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegó hasta el lugar este viernes donde se estaba velando el cuerpo de la chef para recolectar nuevas muestras.
EL HERALDO conoció que el equipo forense habló con los familiares de Sandra dentro de la funeraria para poder sacar el cuerpo de la sala y extraer nuevas muestras, pese a que ya se le había realizado una autopsia "completa".
Al menos tres horas duró el proceso médico forense y luego de eso el cuerpo de Sandra fue introducido de nuevo al féretro para concluir el proceso de velación.
La muerte de la chef ocurrió la tarde del miércoles -10 de junio-, luego de salir del programa de cocina donde laboraba. Ese mismo día, Sandra le dijo a su esposo, Juan Fernando Lobo, que tenía dolor en la espalda y el cuello, por lo que él la llevó al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde fue atendida por el médico cirujano Pablo Alberto Cerritos Herrera.
El doctor Cerritos Herrera le aplicó una inyección en la nuca a Sandra, quien manifestó a su esposo y al médico que “sintió electricidad” y, momentos después, empezó a colapsar.
El médico le dijo a la pareja de Sandra, Juan Fernando Lobo, que debían trasladarla de emergencia al Hospital Escuela (HE). Sin embargo, esta ya no presentaba signos vitales, lo que indica que ya habría muerto en la clínica.
EL HERALDO conoció que las muestras que se recabaron son necesarias para comprobar o descartar si las inyecciones aplicadas a Sandra (una de ellas cerca de la nuca) pudieron haberle provocado la muerte al tocar uno de sus nervios.
Ante esta posibilidad, el médico forense, Denis Castro Bobadilla, declaró al noticiero TN5 Estelar, que "si lo que ocurrió es una inyección dentro del nervio, va a producir la irritación nerviosa, y va a depender de la sustancia que se haya colocado".
Explicó que "si se colocó lidocaína y ésta no aspiró, y se fue al torrente sanguíneo, obviamente, va a producir una bradicardia; que es una disminución de la frecuencia cardíaca, en vista que el cuello almacena una gran cantidad de vasos sanguíneos y una gran cantidad de nervios".
Serán los resultados de la autopsia los que revelarán lo que provocó la muerte de la chef hondureña, quien será sepultada mañana sábado en horas tempranas en Jardines de Paz San Miguel Arcángel.
Familiares de la chef se han mantenido herméticos hasta el momento y no han brindado información sobre el caso que hoy deja en luto a muchos hondureños.