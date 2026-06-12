Autopsia revelará si inyección aplicada en la nuca a la chef Sandra tocó uno de sus nervios

La muerte de la chef ocurrió la tarde del miércoles -10 de junio-, luego de salir del programa de cocina donde laboraba. Ese mismo día, Sandra le dijo a su esposo, Juan Fernando Lobo, que tenía dolor en la espalda y el cuello, por lo que él la llevó al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde fue atendida por el médico cirujano Pablo Alberto Cerritos Herrera.