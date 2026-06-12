Fenómeno de El Niño será intenso y se extenderá hasta inicios de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El fenómeno de El Niño, que fue declarado oficialmente el pasado jueves 11 de junio, tendrá una duración de más de seis meses, finalizando a inicios del 2027, según dio a conocer el Centro Nacional de Estudioso Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, advirtió que este evento climático será de intensidad considerable, lo que provocará una canícula más prolongada de lo habitual y una marcada reducción en las lluvias. Según explicó el experto, la canícula, que se caracteriza por la reducción de precipitaciones durante de la temporada lluviosa, iniciará a principios de julio y se extenderá hasta finales de agosto, superando su duración promedio y generando condiciones adversas para distintos sectores.

"Esto nos va a generar un déficit de lluvia de más de un 40% y afectando, sobre todo, la parte sur del corredor seco de Honduras", apuntó Argeñal. El déficit de lluvias podría tener consecuencias directas en la producción agrícola, especialmente en cultivos básicos como maíz y frijol, lo que a su vez podría repercutir en la seguridad alimentaria de miles de familias. Otro de los efectos que estará dejando El Niño es el incremento de la actividad ciclónica en el Pacífico, por lo que se prevé un incremento en la formación de ciclones tropicales en el océano Pacífico cercano a Centroamérica. Por su parte, vuelve más escasa la temporada ciclónica en El Caribe, la cual comienza este próximo lunes 15 de junio. "Así que este año vamos a tener más incidencia por ciclones tropicales que se forman en el Pacífico, tal como ocurrió recientemente con Cristina, y en el Caribe más bien vamos a tener bajas probabilidades de tener afectaciones por ciclones tropicales", detalló el experto. Ante este panorama, Cenaos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas y recomiendan a la población y sectores productivos tomar medidas de prevención.

Entre las recomendaciones destacan el uso eficiente del agua, la planificación agrícola acorde a las condiciones climáticas y la preparación ante posibles eventos extremos tanto de sequía como de lluvias intensas. Actualmente hay 75 municipios en alerta verde debido a los efectos negativos que pueda dejar la falta de lluvia para la siembra en esas regiones. Este lunes, los sectores que integran la mesa anti-sequía se reunirán para determinar si aumenta, disminuye o se mantiene el número de municipios en alerta.

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