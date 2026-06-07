Desesperados: Ganado muere por calor, sequía y falta de comida en el corredor seco

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El cuero se les pega a las costillas, la panza se les hunde hasta dejar expuestos sus huesos, la cabeza se les ve grande y los ojos los tienen tristes, mugir les cuesta, pero cuando lo hacen suena como un llamado de auxilio desesperado, pareciera que las vacas siente el olor a la muerte que llegó acompañando a la cruel sequía.La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó varios municipios del corredor seco de Honduras, donde el calor arrecia, los ríos se secan, los potreros y parcelas parecen desiertos y las aves desde lo altos de los árboles cantan, como llamando a la lluvia.En el sur de Francisco Morazán, todo Choluteca y Valle, los habitantes están sufriendo la inclemencia de la variabilidad climática. Allí las primeras lluvias del año cayeron entre el 28 y 30 de mayo, pero tres días después no habían regresado. Desde entonces, todo parece incierto y angustioso.La desesperación no solo se siente en los campesinos que temen quedarse sin comida, también en los ganaderos y en los animales, cada uno de ellos dependen del invierno para poder tener alimento en la mesa, producir leche, lácteos y carne.