Crece el grito contra el TJE y las quejas van a dar ante la diosa Temis

FRIENDO. Bueno, parece que la cosa es friendo y comiendo con las reformas electorales, porque los ex del TSE y del CNE le entregaron las reformas, a mediodía, al de los chocoyos y, ya en la noche, estaban metiendo el proyecto al pleno.

VOZ. El gran ausente entre los exmagistrados y exconsejeros fue “Voz de Muerto”, que no se apareció ni en espíritu. Será porque ahora es alta poporoila del TJE.

TEMIS. Por cierto, diversos sectores claman a gritos por la desaparición del TJE, porque los quejosos por fraudes y otras hierbas siempre van a pegar el macanazo a los recintos de la diosa Temis.

VUELTA. Son más de 70 reformas, incluida la segunda vuelta, la ciudadanización de las JRV, los diputados por distrito y la eliminación de los suplentes.

BULTO. Adivinen cuántos millones se gastan en mantener a 128 diputados suplentes. Sepa Judas quién se inventó eso de incorporarlos a todos. La mayoría solo llega al hemiciclo a hacer bulto y a incomodar al propietario.

QUIÉN. Con la segunda vuelta, adivinen quién estaría cogobernando en Honduras si esa figura -que algunos citan como la gran panacea- estuviera vigente.

LOCA. Bueno, si esto es sin segunda vuelta, la loca del pueblo jura que Mel Zelaya ennavajó -como siempre- a su amigo Nasralla con lo del “fraude” y luego negoció con los cachos el silencio de sus colectivos, a cambio de impunidad y de una alita en embajadas y en la AMDC.

AMDC. Ya vieron: la hija del diputado Godofredo Fajardo, de “asesora”, ganando 45 mil en la AMDC por no hacer nada. Vale que su papá es ejemplo de “moral”, de “honestidad” y de “respeto” en el CN.

PERÚ. Saludes les dejaron los tiktokeros y pintaron llantas para Perú, al partido con sus panas de allá, gracias a los pasajes que les regaló el “papi”. Congratulations...

MARCIA. Hombre, ¿qué habrá pasado con Marcia Facussé, que se ha perdido del mapa? La muchachada anda preocupada porque no ha vuelto a enviar informes de la bancada liberal.

CALACHES. Llegó la avanzada del ex, sus calaches, para que vean que su regreso, de este domingo en ocho, va en serio. Los interesados en ir a recibirlo tendrán varias excursiones a Palmerola.

CHOLU. Ya vieron el video del alcalde de Choluteca, el que quedó por Quintín. Ni Trump anda tan blindado y con tantos guaruras, armados hasta los dientes, como él. Qué estarán pagando los hondureños.

BURLA. Avisa Dante Mossi que Honduras es la burla de Centroamérica por el desastre de la ENEE.