Trump anuncia la muerte del 'Niño Guerrero', el líder de banda venezolana Tren de Aragua

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como 'Niño Guerrero', Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", dijo Trump en su red social Truth.

Según el presidente de EE.UU., la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes colabora de "manera excelente".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.