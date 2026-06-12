Misty Roberts, exalcaldesa condenada por mantener relación con un menor que era amigo de su hijo

A 90 días de prisión fue condenada Misty Roberts tras ser hallada culpable de delitos relacionados con una relación sexual que mantuvo con un menor de edad, quien era amigo de su propio hijo. Aquí los detalles del caso registrado en Estados Unidos:
La sentencia fue dictada luego de que un jurado la declarara culpable a inicios de este año de dos cargos graves: abuso sexual de un menor y conducta indecente con un menor de edad.
De acuerdo con los detalles del proceso judicial, el hecho ocurrió en julio de 2024 en la residencia de Roberts, en una reunión de sus hijos, en la que participó el adolescente de 16 años.
En ese entonces, Roberts era alcaldesa de la ciudad de DeRidder, Louisiana, Estados Unidos, cargo que ocupaba desde 2018.
Durante el juicio, el menor señaló que, tras consumir alcohol en la fiesta, terminó en estado de vulnerabilidad y que hubo contacto sexual con Roberts en su casa.
Por el caso fue condenada a 90 días de cárcel. También deberá pagar una multa de 5,000 dólares y someterse a controles de drogas, así como a terapias psicológicas y psiquiátricas tras cumplir su condena.
El juez también impuso dos sentencias suspendidas de cinco años que se cumplirán de forma simultánea, aunque podrían activarse si Roberts incumple las condiciones de su libertad condicional.
El testimonio del hijo de Roberts afirma inicialmente haber presenciado parte de los hechos, aunque luego cambió su declaración.
La fiscalía había solicitado una pena máxima de hasta 17 años de prisión; sin embargo, la defensa sostuvo que la condena ya implicaba consecuencias significativas.
Entre ellas está el registro obligatorio como delincuente sexual, y destacó la decisión del juez de imponer una pena reducida con condiciones estrictas de supervisión.