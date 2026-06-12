Nuevos protocolos y concursos marcarán selección de personal en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras persisten los cuestionamientos por presuntas irregularidades en nombramientos y traslados de jueces y magistrados, el Poder Judicial anunció la puesta en marcha de mecanismos para regular los procesos de selección de personal, entre ellos la elaboración de protocolos y la convocatoria a un concurso general.

Las medidas fueron dadas a conocer durante una reunión de la Comisión de Selección de Personal, instancia que además adelantó en su integración oficial para "fortalecer la transparencia y el apego a la ley en la administración del recurso humano".

Tras la reunión, un miembro del pleno de magistrados de la CSJ, quien pidió no ser citado con su nombre, explicó a EL HERALDO que la integración de la Comisión de Selección de Personal y futura convocatoria a un concurso general de personal es una medidas encaminadas a "garantizar que los nombramientos respondan a criterios objetivos de experiencia, capacidad y mérito".

"La Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial ya está regulando todos los procesos de reclutamiento en el personal que próximamente va a integrar las funciones jurídicas, faltan detalles, pero los primeros pasos en estos procesos de selección ya están siendo llevados a cabo", dijo.

Entre los protocolos de reclutamiento se prevé la regulación de los procesos de nombramientos y traslados dentro del sistema judicial con mecanismos de revisión que permitan dar mayor control y trazabilidad a las decisiones sobre el recurso humano.

El anuncio se produce en medio de cuestionamientos por designaciones realizadas en administraciones judiciales anteriores, algunas de las cuales han sido señaladas por presuntamente incumplir los procedimientos establecidos en la carrera judicial.

Ya que diversos sectores —entre ellos la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah)— han señalado que durante la administración de la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, se habrían efectuado designaciones de jueces y magistrados sin los concursos establecidos por la normativa vigente.

Según las denuncias presentadas por representantes del gremio judicial, al menos diez funcionarios habrían sido nombrados en plazas vacantes sin haber participado en procesos competitivos de selección.