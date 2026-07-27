Casos de tos ferina aumentan 89% y las muertes se disparan 143% en comparación con 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El incremento en los casos de tos ferina vuelve a encender las alarmas en el país, pues en lo que va de este año los contagios ya superaron las cifras registradas en todo 2025, tanto en número de casos como en fallecimientos. De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va de este año se reportan 215 contagios y 17 muertes, lo que significa un fuerte incremento en comparación con los registrados en el 2025, cuando se confirmaron 114 casos y siete fallecidos. Esto representa un incremento del 88.6% en los casos y un aumento del 142.9% en las muertes, lo que muestra un aumento acelerado de esta enfermedad que afecta principalmente a los menores de un año. Leticia Puerto, técnica de enfermedades prevenibles por vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), advirtió que el panorama es bastante preocupante.

Señaló que al tratarse de una enfermedad prevenible mediante la vacunación es necesario que el país cuente con coberturas de inmunización óptimas, iguales o superiores al 95%, pero actualmente la aplicación de la vacuna contra esa enfermedad es inferior al 70%. La especialista explicó que estos porcentajes en la inmunización están permitiendo la propagación de la enfermedad, especialmente entre los grupos más vulnerables que son los menores de edad. "Los más afectados son los niños menores de un año, y dentro de ellos los menores de seis meses; ahí se ubica la mayoría de las muertes”, detalló. De continuar con la baja vacunación, los casos de esta enfermedad continuarán registrándose, por lo que, de mantenerse la tendencia actual, el país podría cerrar el año con cifras aún más elevadas. De seguir esta situación, las muertes podrían aumentar y los casos podrían superar incluso los 400, advirtió la experta. "Si seguimos así, pues podría superar ese número de casos, porque es una enfermedad que la podemos prevenir solamente a través de la vacunación y para eso, pues, necesitamos que los niños se vacunen, que las embarazadas se vacunen", indicó Puerto.