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Tos ferina cobra la vida de 15 bebés en Honduras; autoridades llaman a vacunarse

Honduras elevó a 15 el número de muertes por tos ferina en lo que va de 2026, luego del fallecimiento de un bebé de dos meses en Colón

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 20:29
Tos ferina cobra la vida de 15 bebés en Honduras; autoridades llaman a vacunarse

La Secretaría de Salud instó a las mujeres embarazadas a vacunarse contra la tos ferina tras confirmar la muerte de un bebé de dos meses, con lo que el país acumula 15 fallecimientos y 190 casos de la enfermedad en lo que va del año.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra en lo que va del año 15 muertes por tos ferina, todos bebés, informaron este martes las autoridades sanitarias al confirmar el deceso de un lactante de dos meses y pedir a las embarazadas que se vacunen contra la enfermedad.

Catorce de las 15 víctimas mortales registradas este año eran menores de un año, mientras que la restante corresponde a un niño de apenas doce meses, dijo la representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Leticia Puerto.

La más reciente víctima, un bebé de dos meses, era originario del departamento de Colón, en el Caribe del país, y su madre no contó con controles prenatales ni recibió la vacuna durante el embarazo: una inmunización vital para proteger de forma conjunta a la mujer y al recién nacido.

Honduras registra 14 muertes y 175 contagios de tos ferina en 2026

Puerto indicó que Honduras acumula hasta la fecha 190 casos confirmados de tos ferina, lo que representa un incremento del 66,6 % en comparación con los 114 contagios con los que cerró 2025, cuando se registraron en total siete muertes.

La tos ferina es una enfermedad "completamente prevenible", dijo la funcionaria, y reiteró el llamado urgente a las mujeres embarazadas para que acudan a vacunarse entre las semanas 26 y 37 de gestación.

Contagios por tos ferina suben a 180 y autoridades llaman a la población a vacunarse

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos ferina es una infección bacteriana altamente contagiosa del tracto respiratorio, causada principalmente por la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, que puede llegar a ser mortal en lactantes y niños pequeños si no se interviene a tiempo.

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Redacción web
Agencia EFE

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