Honduras registra 14 muertes y 175 contagios de tos ferina en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades sanitarias expresaron su preocupación ante el incremento de casos de tos ferina en el país, una enfermedad prevenible mediante la vacunación, que ya deja 14 muertes y 175 contagios en lo que va de 2026.

Leticia Puerto, técnica en vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), detalló que la cifra actual supera en más de 60 casos los reportados en el mismo período de 2025, lo que refleja un repunte significativo de la enfermedad.

"Lo más lamentable es que estos niños están falleciendo por una enfermedad que se puede prevenir. Ya llevamos 14 muertes por tosferina", advirtió la especialista.

Según explicó, el incremento también se traduce en un aumento del 50% en la mortalidad en comparación con el año anterior, lo que ha encendido las alertas en el sistema de salud.