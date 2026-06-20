Honduras registra 14 muertes y 175 contagios de tos ferina en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades sanitarias expresaron su preocupación ante el incremento de casos de tos ferina en el país, una enfermedad prevenible mediante la vacunación, que ya deja 14 muertes y 175 contagios en lo que va de 2026.
Leticia Puerto, técnica en vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), detalló que la cifra actual supera en más de 60 casos los reportados en el mismo período de 2025, lo que refleja un repunte significativo de la enfermedad.
"Lo más lamentable es que estos niños están falleciendo por una enfermedad que se puede prevenir. Ya llevamos 14 muertes por tosferina", advirtió la especialista.
Según explicó, el incremento también se traduce en un aumento del 50% en la mortalidad en comparación con el año anterior, lo que ha encendido las alertas en el sistema de salud.
Puerto indicó que la mayoría de los casos se concentran en niños menores de un año, particularmente en bebés de entre cero y seis meses, quienes son más vulnerables a desarrollar complicaciones graves.
Ante este panorama, hizo un llamado urgente a las mujeres embarazadas, especialmente entre las 26 y 37 semanas de gestación, a aplicarse la vacuna Tdap, ya que esta no solo protege a la madre, sino que también brinda inmunidad al recién nacido durante sus primeros dos meses de vida.
Asimismo, recordó la importancia de completar el esquema de vacunación en los menores, que incluye la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad, además de los refuerzos de la DPT a los 18 meses y a los 4 años.
La especialista enfatizó que las vacunas están disponibles de forma gratuita en todos los establecimientos de salud del país, por lo que instó a padres, madres y cuidadores a acudir oportunamente para proteger a los niños.
"Es fundamental que la población demande el servicio de vacunación. Solo así podremos evitar que más niños se enfermen y mueran por una enfermedad que es totalmente prevenible", concluyó Puerto.