Autoridades activan vigilancia tras detectar influenza aviar en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades sanitarias confirmaron la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial ubicada en el municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara.
El diagnóstico fue realizado por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de eventos con el fin de evitar la propagación del virus hacia otras explotaciones avícolas.
Tras la confirmación del caso, equipos técnicos iniciaron labores de vigilancia epidemiológica en las granjas cercanas, mientras se mantiene un monitoreo permanente del estado sanitario de la producción avícola a nivel nacional.
Las autoridades hicieron un llamado a los productores para reforzar las medidas de bioseguridad en sus granjas, entre ellas limitar el ingreso de personas ajenas a las instalaciones, mantener sistemas de desinfección en los accesos, evitar el contacto de las aves domésticas con animales silvestres y realizar limpiezas periódicas de los espacios y equipos utilizados en la producción.
Asimismo, recomendaron estar atentos a señales que puedan indicar la presencia de la enfermedad, como una mortalidad inusual de aves, problemas respiratorios, una reducción repentina en la producción de huevos o la aparición de síntomas neurológicos.
En caso de detectar cualquiera de estas situaciones, los productores pueden reportarlas de inmediato a las líneas de atención habilitadas por Senasa para facilitar una respuesta rápida y reducir el riesgo de nuevos contagios.
Vía WhatsApp (24/7):
Jornada Diurna
(06:00 AM - 06:00 PM): +504 8855-0488
Jornada Nocturna
(06:00 PM 06:00 AM): +504 8855-0489
Teléfono: 2232-6213 (extensiones 1026 y 1027)
Y en las oficinas regionales de Senasa en todo el país.
Las autoridades recalcaron que la vigilancia y la notificación temprana son fundamentales para proteger la producción avícola nacional y contener posibles brotes de la enfermedad.