Autoridades activan vigilancia tras detectar influenza aviar en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades sanitarias confirmaron la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial ubicada en el municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara.

El diagnóstico fue realizado por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de eventos con el fin de evitar la propagación del virus hacia otras explotaciones avícolas.

Tras la confirmación del caso, equipos técnicos iniciaron labores de vigilancia epidemiológica en las granjas cercanas, mientras se mantiene un monitoreo permanente del estado sanitario de la producción avícola a nivel nacional.