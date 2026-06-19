María Antonieta Mejía genera polémica al decir que el PN debe gobernar sin compartir responsabilidades

Tegucigalpa, Honduras.-Las declaraciones de la designada presidencial María Antonieta Mejía han generado una fuerte polémica y diversas reacciones de sectores políticos. Durante una entrevista en el pódcast "Sin Intermediarios", Mejía expresó su postura sobre el papel que, a su criterio, debía desempeñar el Partido Liberal tras las elecciones y sobre su participación en la administración pública. "Yo particularmente, como soy nacionalista y podrían decir que soy una nacionalista recalcitrante, yo creo que el pueblo hondureño le dio la potestad al Partido Nacional para que gobernara. Los liberales, en el sentido de pertenencia de su partido, se hubieran quedado como oposición constructiva", manifestó.

La designada añadió que existe una diferencia entre las funciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. "Una cosa es el Poder Ejecutivo, y otra cosa es el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, el mismo ciudadano va y deposita su voto para sacar a los diputados que lo representen y se dan su voz. En el Ejecutivo, es el presidente que designa a cada uno de su gabinete para poder hacer ese tipo de acciones afirmativas en pro de la nación", declaró. De igual manera, se refirió a las responsabilidades dentro de la administración gubernamental. "Bueno, yo creo que aquí vamos a llevar responsabilidades compartidas. En todo caso, algo sale mal, ¿no? Que no creería más bien en las victorias y los fracasos, las vamos a celebrar en conjunto". Asimismo, señaló que sería importante conocer la posición del Partido Liberal sobre el tema. "Una de las cosas que es importante es hacerle la entrevista al Partido Liberal, a ver qué piensa. ¿Qué están haciendo ellos?".

Mejía reiteró su posición respecto al mandato otorgado por los votantes al Partido Nacional y aclaró que, aunque no comparte algunas decisiones, las respeta. "En el Poder Legislativo está bien, porque ahí fueron elegidos, electos para legislar. Pero al Partido Nacional, el pueblo hondureño le dijo tome las riendas del gobierno, administre los recursos y en pro de Honduras, haga lo mejor que pueda. Pero no de manera compartida. No comparto, pero respeto las decisiones del presidente", concluyó.

Reacciones contra declaraciones de María Antonieta

Las declaraciones de la designada presidencial han provocado una ola de reacciones liberales y generado un intenso debate en distintos sectores políticos y en redes sociales. Uno de los primeros en responder fue el diputado liberal Rashid Mejía, quien a través de sus redes sociales recordó a la designada presidencial el papel que jugó el liberalismo en el proceso político que permitió la alternancia democrática en el país. “Designada, le recuerdo que fue el PLH quien ayudó a rescatar la democracia, fue el PLH que contribuyó a la alternabilidad y que representa un equilibrio. Le recuerdo que somos oposición y que esos 41 votos los necesitan para gobernar y si no, busquen los votos en Libre”, escribió el congresista.