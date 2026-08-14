Avanzan trabajos en la Villa Olímpica: realizan mantenimiento, bacheo y pintura

En la Villa Olímpica José Simón Azcona Hoyo realizan una serie de trabajos de mantenimiento, entre ellos renovación de pintura en distintas áreas del complejo y reparaciones en sus instalaciones deportivas.
El viceministro de Condepor, Armando Vinicio Valdés, informó que durante los últimos meses se han ejecutado trabajos de iluminación, mantenimiento, reparación de baños y canchas, además de acciones para mejorar la seguridad y el aseo del complejo.
Los trabajos en la Villa Olímpica son desarrollados por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condep) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Según el viceministro de Condepor, Armando Vinicio Valdés, la capacidad de este complejo es superior a la demanda, por lo que analizan construir una nueva en la capital.
En el caso de las calles de la Villa Olímpica, las cuadrillas realizan la reparación de los sectores dañados y, posteriormente, colocarán mezcla asfáltica para recuperar la superficie de rodadura.
La intervención se desarrolla de manera progresiva en diferentes puntos de la red vial interna, que conecta las distintas áreas de este complejo deportivo de la capital.
La Villa Olímpica es utilizada diariamente por atletas, visitantes y personas que acuden a practicar distintas disciplinas deportivas o realizar actividades recreativas.
Mientras avanzan los trabajos, algunas zonas podrían presentar restricciones o circulación más lenta debido a la presencia de personal y maquinaria en los sectores intervenidos.
Además de las calles, dentro del complejo se realizan trabajos de renovación de pintura en diferentes espacios, como parte de las labores de mantenimiento que actualmente se ejecutan.
Las reparaciones continuarán durante las próximas semanas, por lo que quienes ingresen al complejo deberán circular con precaución en los sectores donde se encuentren las cuadrillas.
Con las obras se busca recuperar las áreas más deterioradas de la Villa Olímpica y mejorar las condiciones de los espacios que utilizan atletas y visitantes.