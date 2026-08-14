Avanzan trabajos en la Villa Olímpica: realizan mantenimiento, bacheo y pintura

Los trabajos en la Villa Olímpica son desarrollados por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condep) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Según el viceministro de Condepor, Armando Vinicio Valdés, la capacidad de este complejo es superior a la demanda, por lo que analizan construir una nueva en la capital.