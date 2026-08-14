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Avanzan trabajos en la Villa Olímpica: realizan mantenimiento, bacheo y pintura

Los trabajos incluyen bacheo, colocación de mezcla asfáltica y renovación de pintura en distintas áreas de la Villa Olímpica, donde decenas de personas acuden para practicar deportes y relajarse

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 11:49
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En la Villa Olímpica José Simón Azcona Hoyo realizan una serie de trabajos de mantenimiento, entre ellos renovación de pintura en distintas áreas del complejo y reparaciones en sus instalaciones deportivas.

 Foto: Cortesía
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El viceministro de Condepor, Armando Vinicio Valdés, informó que durante los últimos meses se han ejecutado trabajos de iluminación, mantenimiento, reparación de baños y canchas, además de acciones para mejorar la seguridad y el aseo del complejo.

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Los trabajos en la Villa Olímpica son desarrollados por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condep) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Según el viceministro de Condepor, Armando Vinicio Valdés, la capacidad de este complejo es superior a la demanda, por lo que analizan construir una nueva en la capital.

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En el caso de las calles de la Villa Olímpica, las cuadrillas realizan la reparación de los sectores dañados y, posteriormente, colocarán mezcla asfáltica para recuperar la superficie de rodadura.

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La intervención se desarrolla de manera progresiva en diferentes puntos de la red vial interna, que conecta las distintas áreas de este complejo deportivo de la capital.

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La Villa Olímpica es utilizada diariamente por atletas, visitantes y personas que acuden a practicar distintas disciplinas deportivas o realizar actividades recreativas.

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Mientras avanzan los trabajos, algunas zonas podrían presentar restricciones o circulación más lenta debido a la presencia de personal y maquinaria en los sectores intervenidos.

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Además de las calles, dentro del complejo se realizan trabajos de renovación de pintura en diferentes espacios, como parte de las labores de mantenimiento que actualmente se ejecutan.

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Las reparaciones continuarán durante las próximas semanas, por lo que quienes ingresen al complejo deberán circular con precaución en los sectores donde se encuentren las cuadrillas.

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Con las obras se busca recuperar las áreas más deterioradas de la Villa Olímpica y mejorar las condiciones de los espacios que utilizan atletas y visitantes.

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