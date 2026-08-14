UE ofrece hasta €500 millones para fortalecer transmisión eléctrica en Honduras y CA

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea mantiene sobre la mesa una oferta de hasta 500 millones de euros (más de 15,400 millones de lempiras) para apoyar proyectos de transmisión eléctrica en Honduras y Centroamérica como parte de su estrategia Global Gateway. Cristina Marín, jefa de Cooperación de la Unión Europea en Honduras, informó que actualmente existe una oferta de alrededor de €200 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con la posibilidad de ampliar el financiamiento hasta €500 millones debido al carácter regional de la propuesta. La cooperación está enfocada en el subsector de transmisión eléctrica y busca contribuir al fortalecimiento de las interconexiones que forman parte del mercado eléctrico regional.

Marín señaló que la propuesta incluye asistencia técnica con fondos no reembolsables, financiamiento para infraestructura y la participación de empresas europeas interesadas en aportar tecnología y conocimientos especializados a los proyectos. “Hemos hecho una oferta integral, tanto de apoyo tanto técnico con fondos no reembolsables para apoyar todo toda toda la parte de preparación, estudios de factibilidad si fuera necesario para preparar esas inversiones en infraestructura de transmisión eléctrica”, dijo a EL HERALDO. “En líneas de transmisión se tienen una oferta financiera ya sobre la mesa del por parte del Banco Europeo de inversiones, estamos hablando de alrededor de 200 millones de euros; la oferta va hasta 500 millones de euros”, agregó. De acuerdo con Marín, el objetivo es que la inversión no se limite al financiamiento de las obras, sino que también permita generar transferencia tecnológica y fortalecer las capacidades nacionales. La propuesta se enmarca en Global Gateway, estrategia de la Unión Europea orientada a movilizar inversiones en infraestructura y desarrollo sostenible mediante alianzas con países socios.