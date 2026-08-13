Feria de empleo busca captar talento humano para trabajar en Roatán

Roatán, Honduras.- En una alianza orientada a impulsar el desarrollo laboral de la región, Pristine Bay, Próspera Honduras y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) llevaron a cabo este jueves 13 de agosto- una feria de empleo en las instalaciones del campus universitario, con el objetivo de captar talento para laborar en Roatán, Islas de la Bahía.
La jornada atrajo a aproximadamente 40 profesionales interesados en incorporarse al mercado laboral de la isla. Entre los requisitos solicitados a los aspirantes destacaron el dominio del idioma inglés, así como contar con licenciaturas o pasantías en áreas clave como Marketing, Finanzas u Hospitalidad.
Las vacantes disponibles abarcan perfiles operativos, administrativos, de servicio, comunicación y creatividad.
En el área de Operaciones y Gastronomía, se buscan cocineros, bartenders, meseros y supervisores de Alimentos y Bebidas.
Para el área de Administración y Gestión, las oportunidades incluyen coordinador de Operaciones de Instalaciones y generalista de Recursos Humanos.
Mientras que, en Comunicación y Creatividad, se ofrecen plazas para productor de Contenido, videógrafo y director de Comunicaciones.
Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras buscan generar espacios de empleabilidad para profesionales y técnicos del país.
La actividad conectó la oferta académica y laboral del territorio continental con la demanda de personal en los sectores turístico y corporativo de Islas de la Bahía.
Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras reafirman su compromiso de generar espacios de empleabilidad directa para los profesionales y técnicos del país.
La actividad concluyó con un balance positivo, conectando la oferta académica y laboral del continente con la creciente demanda turística y corporativa de las Islas de la Bahía.