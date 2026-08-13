Feria de empleo busca captar talento humano para trabajar en Roatán

Roatán, Honduras.- En una alianza orientada a impulsar el desarrollo laboral de la región, Pristine Bay, Próspera Honduras y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) llevaron a cabo este jueves 13 de agosto- una feria de empleo en las instalaciones del campus universitario, con el objetivo de captar talento para laborar en Roatán, Islas de la Bahía.

La jornada atrajo a aproximadamente 40 profesionales interesados en incorporarse al mercado laboral de la isla. Entre los requisitos solicitados a los aspirantes destacaron el dominio del idioma inglés, así como contar con licenciaturas o pasantías en áreas clave como Marketing, Finanzas u Hospitalidad.

Las vacantes disponibles abarcan perfiles operativos, administrativos, de servicio, comunicación y creatividad.