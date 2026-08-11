CCIT propone reformar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y flexibilizar jornadas laborales

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, reiteró su llamado al Congreso Nacional para modificar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, al considerar que la normativa vigente resulta “inaplicable”.

Díaz señaló que uno de los principales puntos que debería revisarse es la jornada mínima de 18 horas, ya que, según explicó, esta disposición reduce las posibilidades de acceso al empleo para personas que necesitan horarios más flexibles.

"Que permita, entre otras cosas, que la jornada de esa ley sea flexible, que no se establezca un mínimo. Por ejemplo, las personas que están estudiando o las mamás que están cuidando a sus hijos no pueden trabajar por una jornada menor de 18 horas. No da esa flexibilidad", aseguró la funcionaria.