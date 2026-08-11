CCIT propone reformar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y flexibilizar jornadas laborales

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, reiteró su llamado al Congreso Nacional para modificar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, al considerar que la normativa vigente resulta “inaplicable”.
Díaz señaló que uno de los principales puntos que debería revisarse es la jornada mínima de 18 horas, ya que, según explicó, esta disposición reduce las posibilidades de acceso al empleo para personas que necesitan horarios más flexibles.
"Que permita, entre otras cosas, que la jornada de esa ley sea flexible, que no se establezca un mínimo. Por ejemplo, las personas que están estudiando o las mamás que están cuidando a sus hijos no pueden trabajar por una jornada menor de 18 horas. No da esa flexibilidad", aseguró la funcionaria.
Además de la duración de las jornadas, Díaz considera necesario analizar las sanciones contempladas en la normativa para las infracciones de carácter administrativo, pero para ello, se deben escuchar "las opiniones de los distintos sectores que intervienen directamente en la generación de empleo".
Sobre una respuesta del Poder Legislativo, Díaz afirmó que "en este momento no, y por eso nosotros estamos reiterando el llamado que hemos estado realizando desde que se aprobó esta ley, porque al final esta ley sí puede permitir esa generación de empleo, sobre todo para los jóvenes, que son los primeros que deciden migrar hacia otros lugares en búsqueda de oportunidades".
"Nuestro país tiene pendientes la generación de empleo y atraer inversión, pero para eso se necesitan destinar fondo a infraestructura, temas de salud y también temas de educación", añadió Díaz.
Finalmente, la directora ejecutiva de la CCIT señaló que el sector privado continúa a la espera de una convocatoria por parte de los diputados para participar en un análisis técnico de la ley y conocer las propuestas de los diferentes sectores relacionados con la generación de empleo.