Corte de Apelaciones absuelve a la exdiputada nacionalista Gladis Aurora López

Tegucigalpa, Honduras. -Una Corte de Apelaciones natural revocó el auto de formal procesamiento y dictó sobreseimiento definitivo a favor de la exdiputada nacionalista Gladis Aurora López, quien enfrentaba un proceso por malversación de caudales públicos relacionado con un proyecto de electrificación en el departamento de La Paz.
El tribunal de alzada resolvió a favor de los argumentos planteados por la defensa de López, luego de conocer el recurso de apelación presentado contra la resolución de un juez de letras.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la resolución se deriva del recurso de apelación presentado por la defensa después de que, en marzo de 2025, se dictara el auto de formal procesamiento.
“La Corte de Apelaciones natural que conoció el caso ha resuelto la revocación del auto de formal procesamiento solicitado por la parte defensora de la exdiputada y conceder la carta de libertad definitiva al sobreseimiento definitivo solicitado”, señaló Duarte.
El origen de la acusación
El proceso contra López se originó por una solicitud de materiales de electrificación que gestionó en junio de 2021 en la comunidad de La Ceibita, municipio de Opatoro, La Paz.
No obstante, según el Ministerio Público, los materiales del proyecto fueron retirados, pero terminaron en un proyecto privado en San Pedro Sula, Cortés.
El MP señaló que el proyecto ocasionó un perjuicio superior a los 290 mil lempiras al Estado de Honduras. Por estos hechos, el Ministerio Público acusó a López por el delito de malversación de caudales públicos.
El caso también involucró a Ricardo Enrique Padilla y Wilmer Giovanni Vázquez, quienes fueron procesados por delitos distintos, pero relacionados con el mismo proyecto de electrificación.
Duarte detalló que Padilla enfrentó acusación por violación de los deberes de los funcionarios, mientras que Vázquez fue acusado por falsificación de documentos.
“En el caso de la diputada Gladis López, se le acusaba por el delito de malversación de caudales públicos; para Ricardo Enrique, por violación de los deberes de los funcionarios, y Wilmer Giovanni Vázquez, por falsificación de documentos, todo en relación al proyecto de electrificación”, señaló.