Corte de Apelaciones absuelve a la exdiputada nacionalista Gladis Aurora López

Tegucigalpa, Honduras. -Una Corte de Apelaciones natural revocó el auto de formal procesamiento y dictó sobreseimiento definitivo a favor de la exdiputada nacionalista Gladis Aurora López, quien enfrentaba un proceso por malversación de caudales públicos relacionado con un proyecto de electrificación en el departamento de La Paz.

El tribunal de alzada resolvió a favor de los argumentos planteados por la defensa de López, luego de conocer el recurso de apelación presentado contra la resolución de un juez de letras.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la resolución se deriva del recurso de apelación presentado por la defensa después de que, en marzo de 2025, se dictara el auto de formal procesamiento.

“La Corte de Apelaciones natural que conoció el caso ha resuelto la revocación del auto de formal procesamiento solicitado por la parte defensora de la exdiputada y conceder la carta de libertad definitiva al sobreseimiento definitivo solicitado”, señaló Duarte.