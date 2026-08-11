"Los bebés no podían huir": Pediatra que rescató a recién nacidos en pleno terremoto en Colombia

El doctor Germán Somoyar protagonizó un acto de valentía en medio del terremoto que estremeció Colombia, mientras el personal y pacientes evacuaban el edificio de seis pisos del hospital él decidió que no abandonaría el lugar sin sus pequeños pacientitos. Las imágenes de los pequeños Mateo y Salomón en sus brazos han conmovido a Colombia.
El acto de valentía ocurrió en la sala de neonatología de la Clínica Panamericana, ubicada en el tercer nivel del edificio del hospital de Apartadó, Antioquia.
Las imágenes del médico cargando a los bebés Mateo y Salomón se han vuelto símbolo de valentía y humanidad en medio del luto que deja la tragedia ocurrida en Colombia.
El pedriatra relató a medios colombianos que el sismo comenzó con movimientos suaves, pero fue aumentando rápidamente su intensidad, dándoles algunos segundos para abandonar el lugar. "Lo primero que pensé fue que los bebés no podían huir", relató.
Mientras el edificio era evacuado, el doctor decidió regresar por los bebés que no podían ponerse a salvo por sí mismos. Recordó que inicialmente junto con el personal médico fueron al área de los niños más grandes para indicar a las madres por donde evacuar.
Ahí recuerda el médico que encontró a dos madres que con sus hijos se quedaron paralizadas por el miedo durante la emergencia, pero lograron evacuar a tiempo.
“Los niños tienen prioridad absoluta”, afirmó Germán Somoyar al explicar por qué actuó sin dudarlo, pues recordó que los más tiernos no iban a tener ninguna oportunidad ante el terremoto.
La sala de neonatología tenía a dos recién nacidos de pocos días cuando ocurrió el fuerte movimiento sísmico, por lo que el galeno no dudó en sacarlos del edificio.
"Cuando fui a la sala de recién nacidos, entendí que sí teníamos un problema mayor, los bebés no pueden moverse por si mismos", contó.
Somoyar contó que los pacientes de la Sala de Pedriatria en la Clínica Panamericana provienen de familias con necesidades económicas, por lo que su compromiso con las familias era mayor.
El acto de rescate ha generado mensajes de admiración y solidaridad en distintas regiones de Colombia, pues en medio de la tragedia fue una luz de esperanza.
El joven pediatra identificó a los pequeñitos como Mateo y Salomón, dos bebés que lograron estar a salvo gracias a su acto de valentía.